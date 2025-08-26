不想分手...憲兵勒死同袍女友2度辱屍！二審仍判無期徒刑

▲憲兵許俊傑殺害女友，還2度侮辱屍體。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑，不滿同袍劉姓女友打算分手，2024年5月間勒斃女友後，又兩度侮辱屍體。一審國民法官將他重判無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴，高等法院二審於26日宣判，高院駁回上訴，維持無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

據了解，現年20歲的許男與死者劉女為高中同學，高中畢業後分別簽下志願服役同意書，並一同進入憲兵指揮部服役，還分發到同一個單位。日久生情之下，2人成為男女朋友。但疑似因為許男掌控慾太強，懷疑劉女變心，成為這起悲劇的引爆點。

案發於去年5月中，許男在晚間持劉女給的家中鑰匙，進到劉女房間。當天劉女的胞姊也在家中，但看見2人對話平和，因此沒有多加注意。但第二天上午，劉女胞姊因相約家人一同到桃園探望祖父，劉女卻未出房門；胞姊在門外出聲詢問，但劉女卻僅以LINE回傳「收到」、「再等等」等訊息。

但過了1個小時，劉女仍未出門，胞姊察覺有異，拍門呼喊劉女，沒想到竟看到LINE傳來「妹妹死了」的簡訊。胞姊衝入房內發現蓋著棉被的劉女全身赤裸、斷氣躺在床上。房內的許男則衝出房門，試圖拿水果刀自殘但遭制止。警消人員趕赴現場，許男遭捕，劉女送醫後仍回天乏術。

許男被捕後表示，當晚9點多2人發生爭執後，失手掐死劉女，越想越不甘心，2度侮辱屍體；一直到了早上，胞姊找人時，才以劉女手機拖延，但紙包不住火，最後才坦承殺害劉女。檢方依照「現役軍人殺人」、「侮辱屍體」等罪提起公訴。

一審由新北地院國民法官審理，國民法官重判許男無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審，高等法院審理期間，許男還當庭向法官主張自己「有自首」，請求減刑。但高院不採信，26日駁回上訴，仍將許男判處無期徒刑。