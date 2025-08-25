男友家垃圾桶有「開過保險套」她心慌！過來人笑了：比較方便

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名女網友表示，某天到男友家時，意外在垃圾桶裡看到「開過的保險套和一堆衛生紙」，讓她不禁懷疑男友是否帶其他女生回來，畢竟自己來或看A片感覺不需要保險套，話題引發討論。

原PO在Dcard的感情板發文，說自己某天去男友家，但意外發現垃圾桶裡有「開過的保險套+一堆衛生紙」，心中立刻浮現疑問，「是不是有帶其他女生回家？」她也曾問過男友，平常想要的話會怎麼解決？對方回答會自己來、看A片，不過她始終無法理解，為什麼會需要用到保險套。

貼文引發討論，不少人也不相信男友沒偷吃，「有沒有我不知道，我只知道你綠綠的」、「自己尻的話，有保險套就不會有衛生紙，有衛生紙就不會有保險套，如果都有的話，就是…妳應該體驗過」、「不會那麼搞剛，打個手槍還花錢買保險套。」

但有許多男網友就透露，自己真的會「戴套來」，「我自己是會習慣買衛生局保險套打手槍，女友用手幫我時也會用套，給你參考。真的純粹因為懶著清，而且會亂噴，之前有一次噴到我的臉」、「很難講…但尻尻戴套真的不用清，比較方便」、「我會拿過期的保險套尻，又或者不想浪費衛生紙，哈哈！而且套著比較能大膽射。」