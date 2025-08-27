啪啪都戴套「女友懷孕了」　他怕綠了不敢講！醫曝：還要多做1事

▲原PO每次都有戴套，困惑女友為何懷孕。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

「我到現在還很納悶！」一名準爸爸透露，女友已懷孕3個月，自己雖樂意當爸、經濟無虞，但心裡卻納悶「每次都有戴套怎麼還會懷孕？」讓他難以釋懷。他坦言，曾想過做親子鑑定卻不敢開口，怕傷害感情。底下有過來人分享，「我戴套；老婆還吃避孕藥，孩子還是來了」。

一名男網友在臉書《靠北老婆》表示，目前女友已懷孕3個多月，但他內心充滿疑惑，每次性行為都有戴保險套，為何仍會中獎，「我到現在還很納悶...又不敢跟女友說要做親子鑑定」，就怕誤會傷了對方的心。

原PO坦言，他樂於迎接這條新生命，且養育孩子的經濟也沒問題，「我樂意當爸，我負責！」但他還是依舊不解，「該怎麼辦...每次都有戴，到現在說真的，我還是很困惑！」

底下網友熱議，「願意當爸爸，跟願意當別人的爸爸還是有差」、「又是一個性知識不及格的」、「預防而已，不是完全避孕」、「道理大家都懂，就看你要相信3%還是97%」、「我朋友也是戴套中獎的，事後才知道保險套被刺破動過手腳」、「我女兒跳過保險套、閃過避孕環，還避開事後避孕藥，出生時對我露出一臉奸笑」、「放心！我戴套；老婆還吃避孕藥，孩子還是來了」。

也有人建議，「就先不要結婚，孩子生下來後再私下做DNA鑑定，既然有疑慮，不管怎麼樣說心裡都有鬼，又怕傷人，只能這樣了」、「保險套的避孕率是97%，在科學上已經趨近於不會懷孕，那個3%是不當操作下的漏網之魚，當然不能排除操作不當的情況，但這情況於情於理都該驗一下，不驗的話卡心裡一輩子...不可能會甘心」。

泌尿科醫師高銘鴻正確指出，真正的雙重守護，是避孕藥加上保險套。根據統計，戴套避孕的成功率是85%，吃事前避孕藥的成功率則為98%，若想成功避孕，雙重防護不可少。不過，除了避孕，安全戴套也是預防性病，隔絕體液接觸，保護彼此更加性福。