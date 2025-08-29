　
生活

新詐騙手法！網喊有收到　他「輸入資料」曝實測結果

▲▼主管,看電腦,用電腦,上班。（圖／記者鄺郁庭攝） 

▲如果收到奇怪的信件，不要亂點裡面的連結。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

明明名下就沒有車，卻還收到罰單，小心是詐騙！網紅Cheap發文透露，他今天收到一封信，說他「罰單未繳」，但因為他根本沒有車，所以馬上識破詐騙集團的手法。只是他也以此例提醒其他人，如果收到這種詐騙信件，千萬不要點奇怪的連結、不要輸入個資。

Cheap在臉書粉專上發文表示，他今天收到一封信，說他「罰單未繳」，但他當時馬上就笑出來，因為他根本沒車，車子並不是登記在他那。不過，他還是點進信件查看，發現跳出來的會是粗製濫造的盜版監理所網站，裡面的按鈕還不能按。

Cheap為了測試，便隨便輸一組身分證號碼，並將生日設定在民國1年。接著，頁面就要求輸入信用卡號，於是他便故意輸入9487、8787等數字，還送出一堆垃圾訊息給對方，沒想到頁面就這樣關閉了。不過他還是提醒，收到這樣的信件，千萬不要點奇怪的連結，也不要輸入個資，更不要輸入信用卡號碼，如果真輸入了，恐怕就會被境外刷卡。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我前幾天也收到，完全不鳥他」、「這個我也有收到，好險我精得跟猴子一樣」、「我開特斯拉，他傳連結叫我繳燃料費，不然要罰款」。還有網友直呼，「不錯！以後玩爆詐騙網頁」、「這個玩法好，有機會也來玩」、「學到一招，讚喔」。

08/28 全台詐欺最新數據

575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

