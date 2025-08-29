嘉義市警局攜手金融機構阻詐　7月攔下民眾1.5億血汗錢

▲▼ 嘉義市警銀聯防7月份阻詐成果亮眼，「就是要攔下來 強力守護市民財產」 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局全力阻詐，於今年7月份攜手轄內金融機構攔阻詐欺案件27件、總金額達新臺幣(以下同)1億534萬元，且詐欺案件受理情形相較於6月份有呈現下降趨勢，財損金額則大幅減少9,616萬元。



其中單筆攔阻金額最高的是在嘉義玉山郵局，有民眾欲臨櫃提領9,000萬元，隨即啟動警銀聯防群組通報第一分局員警到場關懷提問，詢問民眾為何要一次提領大額現金，民眾則表示這些錢是要買研磨機具用的，詳查後發現民眾不是要開設工廠卻要買研磨機具，原來是遭詐騙集團假冒廠商負責人，以現金購買可以再優惠，轉賣機檯更能賺大錢的話術詐騙，經員警現場向廠商查證並無此人、確認是詐騙，當事人一再向警方和行員表示感謝，幸好警方查證成功守住了民眾的荷包。



為了持續提升民眾金融防詐意識，嘉義市政府警察局在8月28日舉辦「金融防詐知識講座」，與中華郵政嘉義郵局以及嘉義市地政處合作，現場有百位民眾參與，以實際案例分享常見的「假投資」、「假檢警」及「盜用LINE帳號」等詐騙手法，更設計了有獎徵答與趣味互動遊戲，現場氣氛熱烈，參與民眾反應踴躍，笑聲與掌聲不斷。



另第二分局在27日受理1件詐欺案，發現被害人與詐騙集團還有聯繫，為避免二次受騙，與被害人合作在面交地點周邊埋伏，當場查獲92年次的取款車手，佯稱自己是虛擬貨幣幣商，員警即當場逮捕並查扣100萬元贓款、工作證、收據及手機等證物，全案依違反刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等案移送嘉義地檢署偵辦。

局長陳明志呼籲，打擊詐騙有賴全民共同參與，警察局會持續辦理防詐講座，將防詐意識深入傳遞給更多市民，同時動員全體能量，攜手轄內金融機構積極攔阻詐騙，「就是要攔下來！」強力守護市民財產，守護嘉義市也展現「公私協力、全民防詐」的決心。