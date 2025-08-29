超過5年沒用帳戶驚變人頭戶　夫獲判無罪妻卻慘了

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名人夫阿哲（化名）被指控將郵局帳戶交給詐團使用，但他已經超過5年沒有使用過該帳戶，提款卡也早已交給妻子小花（化名）保管，根本不知道為何帳戶會淪為人頭戶。法官日前審理之後，採信阿哲的說詞，並裁定他無罪；至於小花是否涉詐，後續將依法告發進行調查。

▲阿哲將帳戶提款卡交給妻子小花保管，沒想到自己卻挨告涉詐。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲被指控在2022年10月間將郵局帳戶的存摺、金融卡交給詐騙集團使用；接著，詐團成員假扮成銀行客服人員，以網購設定錯誤等話術，要求受害者依照指示操作網路銀行或ATM匯款。

但阿哲到案之後堅稱不知情，他強調，帳戶提款卡平時都放在家中，由妻子小花使用、保管，他工作都是領取現金，更何況他已經超過5年沒有使用過該帳戶。小花也在審理期間證稱，丈夫阿哲早在2022年之前就把帳戶的提款卡交給她使用，她也知道密碼。

法官表示，經查，在案發期間，阿哲根本沒有持有帳戶的提款卡，更遑論把提款卡和密碼提供給他人使用，加上檢方現有證據尚無法證明他有犯罪行為，因而裁定他無罪，全案仍可上訴。

至於小花是否涉詐，法官表示，該帳戶原本是補助金撥領帳戶，小花卻在贓款匯入之前，將補助金改匯入其他帳戶，可見她當時應當知道該帳戶將由他人管理，她的行為可能涉犯幫助詐欺取財、洗錢等罪嫌，本院因執行職務知悉此事，後續將依職權告發。