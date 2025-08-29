婦辦貸款淪人頭戶　詐團「沒主動要帳戶仍得手」過程曝光

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）被指控在去年11月間將郵局帳戶、提款卡及密碼交給詐團使用，導致受害者被騙，損失14.9萬元，因而挨告。不過，台東地院法官日前審理之後，認為阿鳳是因為急需用錢，加上受到詐團話術影響，沒有充分時間進行查證，才會交出帳戶資料，最終認定此案證據不足，裁定她無罪。

▲阿鳳急需用錢，卻在辦理貸款時遇上詐騙，反而淪為詐團人頭戶。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方認為，阿鳳在去年11月間透過超商交貨便方式，將自己的郵局提款卡寄給詐團，再透過LINE告知密碼；詐團成員取得阿鳳的帳戶之後，便以抽中盲盒獎金等話術，誘騙受害者匯款4次，共計得手14.9萬餘元。

但阿鳳到案之後矢口否認犯行，她強調，因為急需用錢，才會尋找管道辦理貸款，她依照指示填寫申請資料，對方卻說她填錯帳號，而且貸款已經匯進去，如果不更正，就要繼續繳納利息，她才會答應提供帳戶資料進行後續處理。

台東地院法官認為，經查，阿鳳歷次陳述情節均連貫一致，沒有任何明顯瑕疵，而且在她和「李姓專員」的對話紀錄中，雙方對話確實都與貸款前的信用徵詢有關，「李姓專員」均未主動要求她提供帳戶資料；接著，「李姓專員」聲稱帳戶號碼有誤、帳戶遭凍結，並表明可以代為處理這個狀況，她因急需用錢，未能有充分時間進行查證，才會將提款卡及密碼交出。

法官表示，從現有證據看來，尚無法排除阿鳳是遭到詐團話術訛騙，才會提供帳戶提款卡及密碼的可能性，最終因檢方證據不足，裁定阿鳳無罪，全案仍可上訴。