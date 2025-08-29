「猜猜我是誰」老招還在騙！屏東內埔警阻詐　保婦辛苦錢

▲林姓婦人求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

65歲林姓婦人，接獲未顯示來電，對方哭泣自稱是林婦兒子，要求她交出存摺，她信以為真趕往派出所求助，員警立即察覺是「猜猜我是誰」詐騙，並協助聯繫其兒子確認平安，成功阻詐。警方提醒，詐騙手法不斷翻新，甚至以AI模仿聲音，民眾遇可疑來電務必求證或撥165、110查詢，切勿輕信。

內埔警分局內埔所所長陳建維、警員鄧欽鴻，日前執行巡邏前遇一婦人走進派出所，表示疑似遭到詐騙，請警方協助。

這位65歲的林姓婦人向員警說，最近一直接到兒子的未顯示來電，然後兒子一直哭，還跟她索取存摺帳戶。警方一聽馬上就知道，這是行之有年「猜猜我是誰」詐騙手法。

警詢問婦人，是否有打電話向兒子求證?林婦表示，因為很像兒子聲音，所以沒有打電話求證。警方立即撥打電話給婦人在台中做美髮師的兒子，經確認後並無林婦所說情事，她終於恍然大悟，並不斷向警方道謝。

分局長江世宏表示，現今科技發達，尤其AI技術進步神速，詐騙集團也會利用AI模仿民眾的聲紋，藉此誆騙受害者的親朋好友，遇到疑似詐騙之情形，務必多方求證，避免陷入詐騙陷阱，有任何疑問都可撥打165、110或直接到派出所求證。