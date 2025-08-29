媽媽餵影片1句話「不可能沒有奶」　中醫師怒了！曝真實案例

▲影片中提到「不可能沒有奶啊」，這句話惹爭議。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

母嬰用品品牌「媽媽餵」宣稱嬰兒配方奶粉含糖量超高，甚至等於兩大瓶可樂，此言論引爆各界怒火。遠在加拿大執業的「流氓中醫師」也十分關注此事，他直言看到「不可能沒有奶啊」的論述時感到相當憤怒，因為產後乳汁不足的案例確實存在，他自己就遇過好幾名病患與友人太太都有此經歷。

「流氓中醫師的極道診間」在Threads表示，對於母乳、配方奶的爭議，已有專業級人士、食藥署出面澄清，他就不多加表態任何看法，但是影片中有一段講述「不可能沒有奶啊」的話，讓流氓中醫師直言「我其實是有點火的...什麼叫做不可能沒有奶啊？」

流氓中醫師說，相信同行多少有遇過產後乳汁不足的婦人，在他的職業生涯中，就遇過患者4人加身邊朋友的太太1人。

這位友人的兒子從出生就喝配方奶一路長大，不是因為太太拒絕哺乳、也不是乳腺炎堵塞，單純就是因為奶量太少，「幾乎沒有的那種」，而且孩子現在也8、9歲了，成長曲線也沒出過問題。

回到乳汁不足的話題，流氓中醫師說明，在中醫的論點裡母乳是母體氣血所化，如果母體本身因先天或後天影響在脾胃功能虛弱、氣血不足的情況下，就非常有可能造成乳汁過少的狀況。另外一個狀況是有乳汁但量少、難以擠出，這時候就得看是否有肝鬱、體內有熱等造成的乳腺炎問題。

總而言之，流氓中醫師強調，無論母乳或配方奶都是好東西，媽媽們選擇自己覺得舒服、方便、適合的方式就好，無須在意他人，「尤其是這種外行還自以為專業的無良商人！」