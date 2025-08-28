「為戰爭罪犯翻案招魂」　陸外交部嗆日本「挑戰人類良知」

▲大陸紀念抗戰勝利80周年主題花壇。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

今年是抗戰勝利80周年，大陸將於9月3日舉行大閱兵。每年此時，中日關係都顯得微妙；今年日本政要中，僅有前首相鳩山由紀夫將出席閱兵。大陸外交部今（28）日於一場記者會上批評日本仍有勢力「為當年的戰爭罪犯翻案招魂」，是「對人類良知的挑戰」。

「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」第一場記者招待會今（28）日上午舉行，介紹活動有關籌備進展。

大陸外交部部長助理洪磊在接受提問時表示，守護歷史真相，堅持正確史觀，事關人類良知，事關國際正義，事關世界和平，能否正確認識和對待歷史，是檢驗日方能否秉持良知、恪守和平發展承諾的試金石。

洪磊批評，日本國內始終存在一股勢力企圖否認侵略、美化侵略，歪曲篡改歷史，甚至為當年的戰爭罪犯翻案招魂，這是對戰後國際秩序的挑戰，對人類良知的挑戰，對所有愛好和平人民的挑戰。

他接著提到，近年來日本還大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，不斷放寬武器出口限制，謀求突破性軍力發展，不能不讓亞洲鄰國和國際社會對日本是否真心堅持專守防衛、堅持和平發展產生強烈質疑。

「在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，日本再次面臨歷史之問、時代之問」，洪磊說，「我們敦促日方正視歷史，深刻反省侵略罪責，同軍國主義徹底劃清界限，走和平發展、睦鄰友好的正道」。

▲大陸外交部部長助理洪磊。（圖／翻攝中國網直播）

另對於俄羅斯總統普丁將出席北京的閱兵，洪磊表示，普丁來華出席紀念活動，「這進一步彰顯中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的高水平，也宣示了中俄共同捍衛二戰勝利成果的團結同心」。

北韓領導人金正恩也將現身天安門，洪磊說，在艱苦卓絕的戰爭年代，中朝兩國人民相互支持，共同抗擊日本侵略，為世界反法西斯戰爭和人類正義事業勝利作出了重要貢獻。

洪磊接著強調，維護好、鞏固好、發展好中朝關係是中國黨和政府的堅定立場。他說，「中方願同朝方繼續在加強交流合作、推進社會主義建設的道路上攜手前行，在促進地區和平穩定、維護國際公平正義的事業中密切協作，續寫中朝傳統友好新篇章」。