北京大閱兵出席名單公布　普丁、金正恩將現身天安門！

▲大陸官方今早介紹閱兵最新籌備狀況。（圖／翻攝中國網直播）
記者陳冠宇／北京報導
大陸將於9月3日舉行大閱兵，以紀念抗戰勝利80周年。據最新介紹，俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩等26位元首將受邀出席，值得注意的是，多數西方元首並未與會。日本政要方面，僅前首相鳩山由紀夫參加。
「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」第一場記者招待會今（28）日上午舉行，介紹活動有關籌備進展。
大陸外交部部長助理洪磊介紹，應大陸國家主席習近平邀請，26位外國國家元首和政府首腦將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。
洪磊表示，這些元首包括：俄羅斯總統普丁，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩，柬埔寨國王西哈莫尼，越南國家主席梁強，寮國人民革命黨中央委員會總書記、國家主席宋倫西索李斯，印尼總統普拉伯沃，馬來西亞總理安華，蒙古國總統呼日勒蘇赫，巴基斯坦總理夏立夫，尼泊爾總理奧利，馬爾地夫總統穆伊祖，哈薩克總統托卡葉夫，烏茲別克總統米爾濟約耶夫，塔吉克總統拉赫蒙。
洪磊介紹，還有吉爾吉斯總統賈帕洛夫，土庫曼總統塞達爾，白俄羅斯總統魯卡申柯，亞塞拜然總統阿利耶夫，亞美尼亞總理帕辛揚，伊朗總統裴澤斯基安，剛果共和國總統恩格索，辛巴威總統姆南加瓦，塞爾維亞總統武契奇，斯洛伐克總理費佐，古巴共產黨中央第一書記、國家主席狄亞士-卡奈，緬甸代總統敏昂萊。
洪磊說，應中國政府邀請，一些國家議長、政府副總理、高級別代表、國際組織負責人、前政要將出席紀念活動。
▼大陸外交部部長助理洪磊。（圖／翻攝中國網直播）
