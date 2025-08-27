東京連10天破35度高溫！　創「猛暑日」觀測史連續最長天數

▲東京連日酷暑創下觀測史紀錄。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本遭遇史上最酷熱夏季襲擊，氣象廳指出，東京都心27日觀測到36度高溫，寫下連續10天猛暑日（最高氣溫超過35度）的觀測史新紀錄，同時也是今年第23個猛暑日，刷新年度猛暑日總天數的新高。此外，東京都27日有29人因疑似中暑緊急送醫， 26日更傳出有4人疑因中暑死亡。

根據《日本放送協會》報導，日本氣象廳表示，27日東日本與西日本受高氣壓籠罩，各地晴空萬里，氣溫狂飆。其中關東內陸地區最熱，埼玉縣鳩山町測得39.4度的「危險級」高溫，茨城縣古河市38.7度，群馬縣館林市也達38.1度，多處氣溫逼近40度大關。

▲日本各地連續多日籠罩在高溫之下。（圖／日本氣象廳）



東海地區至九州地區則因受到濕熱空氣影響，多地預計有雲層擴散，因此直到28日仍會出現極度高溫，其中名古屋市與岐阜市可能到37度、大阪市與京都市則是36度。另外高松市、鳥取市、山口市、熊本市等也預計會來到35度。

東京都心27日觀測到36度高溫，已是連續10天超過35度「猛暑日」的門檻，創下東京觀測史上猛暑日連續天數的最長紀錄。

東京消防廳統計顯示，27日截至下午3時前已有29名年齡介於22歲至96歲的民眾因疑似中暑緊急送醫，其中9人為中等症狀，20人屬輕症。更令人憂心的是，東京都監察醫務院證實，26日東京23區內有4人疑因中暑不幸身亡。

根據日本氣象廳標準，最高氣溫25度以上稱為「夏日」，30度以上為「真夏日」，35度以上則定義為「猛暑日」。