去日本遇「撞肩怪」她留血痕氣炸！一票驚：現在常有這種人

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人認為日本治安良好，但也有人提醒大家務必小心。一名女網友表示，自己晚上在池袋站搭手扶梯時，突然被一名男子用力撞肩，她當下重心不穩直接跌倒擦傷，對方卻快速離開，讓她又氣又痛。她將經過告訴朋友，對方直言「日本現在很常會有故意撞人的人」，呼籲去旅遊的大家注意安全。

原PO在Dcard發文「在日本被人故意撞肩膀」，當時她正要搭手扶梯下樓，一名男子卻突然用力撞上她的肩膀，接著就快速往下走。她形容「我當下來不及反應，就跌下去摔傷了，真的很痛」，心裡甚至一度想著「真希望跌下去時能壓在他身上，讓他墊背」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她坦言，最煩的還是傷口，因為剛好穿著露肚子的衣服，「真的很怕留下明顯的疤痕。」文中還曬出傷痕照，她的右邊腹部和右手手肘有好幾條長長的血痕，傷勢看起來不輕。事後她把事情告訴朋友，對方則說「現在日本真的很常會遇到故意撞人的人」。

貼文一出，不少人也分享類似經歷，「帶著孩子更容易遇到。我在日本曾經遇過兩個老頭，路過嬰兒車的時候故意踢嬰兒車一腳，當時孩子還在上面。我太太推著嬰兒車在路上走，還吃過一個老頭一巴掌」、「日本真的很多這種故意撞人的神經病。」

還有網友表示，「日本現在很多這種怪人，最近去我也遇到超多次，而且找警察也沒什麼用」、「在日本有人故意撞肩膀是真的唷！我本人在東京生活一年，被故意撞了三次，而且是有感覺故意出力的撞。」