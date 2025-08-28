日本城市「變成非洲故鄉」？抗議電話被打爆　日政府急澄清

▲日本城市被列為「非洲第二故鄉」一事，引發民眾不安與反彈。圖為東京街頭。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本國際協力機構（JICA）為了推動國際交流，把4座日本城市列為非洲國家的「第二故鄉」，引發假訊息風波及民眾不安，多個地方政府遭到抗議電話與電子郵件轟炸。如今，日本政府已經出面澄清。

《共同社》等日媒報導，日本上周主辦第9屆東京非洲發展國際會議（TICAD9），其中日本國際協力機構（JICA）把4座日本城市與4個非洲國家配對，並宣稱前者為後者的「第二故鄉」，包括山形縣長井市與坦尚尼亞、千葉縣木更津市與奈及利亞、新潟縣三條市與迦納、愛媛縣今治市與莫三比克。

此事件在社群媒體上引發熱議，網友們紛紛發表不安言論，包括「這是要讓非洲人移民日本」、「故鄉要讓給別人了」等等，甚至出現「大量接收移民」、「治安會惡化」等假消息，引發大批不安民眾打電話或致信市政府抗議。

根據官方統計，木更津市25日接獲數百通抗議電話，電子郵件超過500則，因為民眾擔心「移民湧入導致治安惡化」。今治市同日也接獲450通抗議電話，3天內累積逾千封抗議電子郵件。甚至有人惡作劇，把Google地圖的木更津市役所，標示為「奈及利亞市役所」。

此外，奈及利亞總統府官網22日宣布，千葉縣木更津市將成為「想在日本居住與工作的奈及利亞人的第二故鄉」，還宣稱日本政府將針對奈及利亞的高技術年輕人才，創立特別簽證制度。

對此，日本政府緊急反駁，並且指出奈及利亞青年特別簽證一事「與事實不符」，已經要求修正。日本駐奈大使館也緊急發布英文聲明澄清。截至26日晚間，奈及利亞總統府官網已經刪除錯誤資訊，更改為「將加強2國之間的文化羈絆」。