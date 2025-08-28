　
大陸 大陸焦點 特派現場

大閱兵秀肌肉？　陸外交部：永遠不稱霸、不擴張

▲▼大陸外交部部長助理洪磊。（圖／翻攝中國網直播）

▲大陸外交部部長助理洪磊。（圖／翻攝中國網直播）

記者陳冠宇／北京報導

大陸將於9月3日舉行大閱兵，以紀念抗戰勝利80周年。外界一向質疑北京方面的閱兵活動是在「秀肌肉」，大陸外交部部長助理洪磊表示，舉行閱兵式是為了彰顯走和平發展道路的堅定決心，並稱「中國都永遠不稱霸、不擴張，不搞軍備競賽」。

「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」第一場記者招待會今（28）日上午舉行，介紹活動有關籌備進展。

在記者招待會上，有新加坡媒體提問，9月3日的閱兵式和其他周年紀念活動不僅具有紀念意義，也是中國展示其日益增強實力的機會，中國希望通過此次展示向國際社會傳遞什麼訊息？

洪磊回應時強調，「愛好和平融入中華民族的血脈。中國人民飽受列強侵略之害，深知和平之珍貴。我們舉行閱兵式，是為了彰顯走和平發展道路的堅定決心、捍衛國家主權和領土完整的堅強意志、維護世界和平安寧的強大能力。」

洪磊指出，「在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國。新中國成立後，中國從未主動挑起過一場戰爭，從未侵佔過別國一寸土地，從不搞代理人戰爭，是唯一將走和平發展道路寫入憲法的大國，是派出維和人數最多的安理會常任理事國」。

他提及，中國提出全球安全倡議，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，為破解安全赤字提供實踐路徑。中國力量增強，將為促進世界和平提供更多正能量。

洪磊最後強調，無論發展到什麼程度，中國都永遠不稱霸、不擴張，不搞軍備競賽，堅定做這個世界的和平力量、穩定力量、進步力量。「我們願同各國一道，為實現世界持久和平發展不懈努力。」

▼大陸今舉行記者招待會，介紹閱兵活動籌備狀況。（圖／翻攝中國網直播）

▲▼中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動第一場記者招待會。（圖／翻攝中國網直播）

08/27 全台詐欺最新數據

九三閱兵抗戰80周年天安門

