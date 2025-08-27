　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北市長藍白整合「黨主席決定」　李四川：若非我不可就不排斥

▲▼台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026新北市長選戰提前點燃，除了民眾黨主席黃國昌宣布投入戰局，台北市副市長李四川日前也首度表態不排斥，願意承擔。針對目前國眾兩黨的整合進度，李四川今（27日）接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，目前還是專注在台北市的市政工作，並未談到整合或請辭副市長等問題，「如果真的明年非我不可、一定要我去承擔，所以那天才說我也不排斥。」至於往後要不要藍白合？他說，這一些的狀況，讓國民黨黨主席決定。

主持人王淺秋詢問參選新北市長議題，李四川指出，「我的態度從來沒有改變過」，其實那一天受訪講的話，跟去年講的話都一模一樣，就是延續10年前講的話。

李四川說，像國民黨主席選舉，有這麼多的年輕人願意來挑戰，就代表包括縣市長在內，其實年輕人也是有能耐，包括現在新北市副市長劉和然跟國民黨立委洪孟楷，都很優秀，自己跟這2個人也都共事過，「所以他從去年到現在都講，如果假設國民黨本身這些年輕人，如果這些人在明年都可以承擔，也可以勝選，那原則上，就應該可以讓這些人去選舉」。

李四川強調，「如果真的明年非我不可，一定要我去承擔」，所以那天才會說不排斥，從沒改變過。李四川還說，因為去年講的時候，還沒有民眾黨黃國昌主席表態，所以所有媒體就把他前面那一段就截掉，只講後面這一段。

李四川表示，還是鼓勵國民黨的年輕人，有能力可以出來，好好承擔，「我們可以站到後面去當顧問」，因為他已經做了42年，應該換換年輕人去承擔，這部分想法，其實一直沒有變過。

至於藍白合？李四川表示，這個大概是黨主席該去考慮的，往後要不要藍白合，這一些的狀況，大概就回到國民黨的黨主席，針對明年的狀況，自己去做這個決定，自己也不能表達任何什麼樣的意見。

08/26 全台詐欺最新數據

483 3 7812 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

傳內閣異動15人！　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部
「小英男孩」光電案　涉案董事長竟是國民黨大咖女婿、金主
快訊／傳石崇良接任衛福部長　邱泰源鬆口：全力配合團隊調整
奶茶三兄弟買1送1！　只有今天
台南警察外遇人妻！　慘被記過調職
快訊／櫃姐狠悶殺2兒女　仍判無期
理科太太跌神壇關鍵曝！　486狂讚1網紅：這就是差別

黃仁勳盼輝達總部明年5月動工　蔣萬安：密切溝通、市府全力協助

傳內閣異動15人　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部、葉俊顯掌國發會

逆風聲援柯建銘！　鄭運鵬：有必要對總召那麼刻薄？

「小英男孩」光電案　泓德能源董事長竟是國民黨大咖女婿、金主

「陸機器狗」巡邏藏資安風險？蔣萬安稱創新實驗　新工處這樣說

籲本周公布內閣名單　林俊憲：民怨多大改組幅度就要多大

丹娜絲毀損全台13.5萬片光電板　彭啟明：粗估不到5％無法回收

柯建銘喊相煎何太急　游淑慧酸「囂張沒落魄久」：你贏會放過誰？

搭柯建銘接幹事長？　蘇巧慧婉拒：比我適合的人非常多

轟北市府引「中國機器狗」巡邏　簡舒培：第一時間還扯謊美國製

財產申報盧秀燕存款縮水300萬　黃偉哲存款變少還「扛債1700萬」　

財產申報盧秀燕存款縮水300萬　黃偉哲存款變少還「扛債1700萬」　

監察院昨公布最新廉政專刊，包含台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲等人財產申報，根據申報資料，盧秀燕存款縮水300萬，但加上有價證券、黃金，身家逾2500萬元，並持有南投的107坪土地。先前因被爆出入賭場請辭台中市研考會主委的藍委徐巧芯丈夫劉彥澧，名下則有存款1227萬5445元、債務則為1360萬6759元。台南市長黃偉哲夫婦存款1566萬餘元，較前次申報減少約276萬元，且2人名下債務近2000萬元。

談黨魁選舉　李四川：最重要是獲全民信任

談黨魁選舉　李四川：最重要是獲全民信任

輝達台灣總部9月底將拍板　黃仁勳盼明年5月開工

輝達台灣總部9月底將拍板　黃仁勳盼明年5月開工

郭智輝3聲明駁涉綠能弊案　「我的清白不容妥協」

郭智輝3聲明駁涉綠能弊案　「我的清白不容妥協」

羅景壬限期3天道歉　國民黨冷回：要告就告

羅景壬限期3天道歉　國民黨冷回：要告就告

國民黨李四川黃國昌藍白合新北市長

