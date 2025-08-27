新北市長藍白整合「黨主席決定」　李四川：若非我不可就不排斥

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026新北市長選戰提前點燃，除了民眾黨主席黃國昌宣布投入戰局，台北市副市長李四川日前也首度表態不排斥，願意承擔。針對目前國眾兩黨的整合進度，李四川今（27日）接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，目前還是專注在台北市的市政工作，並未談到整合或請辭副市長等問題，「如果真的明年非我不可、一定要我去承擔，所以那天才說我也不排斥。」至於往後要不要藍白合？他說，這一些的狀況，讓國民黨黨主席決定。

主持人王淺秋詢問參選新北市長議題，李四川指出，「我的態度從來沒有改變過」，其實那一天受訪講的話，跟去年講的話都一模一樣，就是延續10年前講的話。

李四川說，像國民黨主席選舉，有這麼多的年輕人願意來挑戰，就代表包括縣市長在內，其實年輕人也是有能耐，包括現在新北市副市長劉和然跟國民黨立委洪孟楷，都很優秀，自己跟這2個人也都共事過，「所以他從去年到現在都講，如果假設國民黨本身這些年輕人，如果這些人在明年都可以承擔，也可以勝選，那原則上，就應該可以讓這些人去選舉」。

李四川強調，「如果真的明年非我不可，一定要我去承擔」，所以那天才會說不排斥，從沒改變過。李四川還說，因為去年講的時候，還沒有民眾黨黃國昌主席表態，所以所有媒體就把他前面那一段就截掉，只講後面這一段。

李四川表示，還是鼓勵國民黨的年輕人，有能力可以出來，好好承擔，「我們可以站到後面去當顧問」，因為他已經做了42年，應該換換年輕人去承擔，這部分想法，其實一直沒有變過。

至於藍白合？李四川表示，這個大概是黨主席該去考慮的，往後要不要藍白合，這一些的狀況，大概就回到國民黨的黨主席，針對明年的狀況，自己去做這個決定，自己也不能表達任何什麼樣的意見。