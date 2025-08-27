黨主席選舉「重要是獲全民信任」　李四川：不用承諾哪時徵召誰

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免大失敗後，國民黨聲勢看漲，目前即將迎來黨主席改選，熱門人選之一的台中市長盧秀燕公開婉拒參選，現任主席朱立倫也重申交棒，國民黨立委羅智強昨日則宣布參選。過去曾任國民黨秘書長的台北市副市長李四川，今（27日）接受廣播節目專訪時直言，不是很喜歡國民黨誰誰又去喊下架民進黨，人民會去決定自己要選擇誰執政，「參選黨主席的人，也不必承諾說哪時候要徵召誰、要做什麼，最重要的是取得全民支持跟信任。」

李四川今日上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，被問到怎麼看國民黨主席選舉，李四川坦言，說實在，最近黨主席很多人表態願意承擔，自己當然認為是好事，因為國民黨本來就是民主政黨，不必擔心說非誰莫屬、也不必這職位一定要非誰才能當，如果這個人願意承擔、沒有私心，就交給黨員做決定。

李四川認為，參選黨主席的人，也不必承諾說哪時候要徵召誰、要做什麼，最重要的是取得全民支持跟信任，自己十年前在當黨秘書長時找很多年輕人希望加入國民黨，100多個年輕人座談時問了他一個問題，「為什麼要加入國民黨、不加入民進黨？」李四川說，年輕人加入國民黨，當然從職位上的發展來看是好的，「我（當時）50幾歲算是國民黨最年輕的，所以年輕人來一定有位置！」李四川大笑說，這些當然是開玩笑，但最重要的是，「請你們到國民黨來，不是要打敗民進黨，而是要改變國民黨」，因為國民黨這樣才有生機能夠永續。

李四川提到，當年離開黨部的時候，人家問他說「國民黨最大的問題是什麼？」他認為國民黨老人不退、年輕人不敢挑戰，不是老人不好，而是本來組織就必須傳承，要讓年輕人能夠繼續，這樣組織才能夠有生氣，現在看看這麼多的年輕人，而且這次到立法院看起來都是年輕人，都是好事。

李四川也說，黨主席最重要的要贏得全民的支持、信任，不必再一直去談說這個黨沒錢又怎麼樣，如果這個黨讓人家看起來是有希望的，可以把這國家帶到進步、讓人民安居樂業，「自然這些資源就會去支持你。」

