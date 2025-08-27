　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨主席選舉「重要是獲全民信任」　李四川：不用承諾哪時徵召誰

▲▼台北市副市長李四川回應內政部回函「北士科地上權轉移案」。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免大失敗後，國民黨聲勢看漲，目前即將迎來黨主席改選，熱門人選之一的台中市長盧秀燕公開婉拒參選，現任主席朱立倫也重申交棒，國民黨立委羅智強昨日則宣布參選。過去曾任國民黨秘書長的台北市副市長李四川，今（27日）接受廣播節目專訪時直言，不是很喜歡國民黨誰誰又去喊下架民進黨，人民會去決定自己要選擇誰執政，「參選黨主席的人，也不必承諾說哪時候要徵召誰、要做什麼，最重要的是取得全民支持跟信任。」

李四川今日上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，被問到怎麼看國民黨主席選舉，李四川坦言，說實在，最近黨主席很多人表態願意承擔，自己當然認為是好事，因為國民黨本來就是民主政黨，不必擔心說非誰莫屬、也不必這職位一定要非誰才能當，如果這個人願意承擔、沒有私心，就交給黨員做決定。

李四川認為，參選黨主席的人，也不必承諾說哪時候要徵召誰、要做什麼，最重要的是取得全民支持跟信任，自己十年前在當黨秘書長時找很多年輕人希望加入國民黨，100多個年輕人座談時問了他一個問題，「為什麼要加入國民黨、不加入民進黨？」李四川說，年輕人加入國民黨，當然從職位上的發展來看是好的，「我（當時）50幾歲算是國民黨最年輕的，所以年輕人來一定有位置！」李四川大笑說，這些當然是開玩笑，但最重要的是，「請你們到國民黨來，不是要打敗民進黨，而是要改變國民黨」，因為國民黨這樣才有生機能夠永續。

李四川提到，當年離開黨部的時候，人家問他說「國民黨最大的問題是什麼？」他認為國民黨老人不退、年輕人不敢挑戰，不是老人不好，而是本來組織就必須傳承，要讓年輕人能夠繼續，這樣組織才能夠有生氣，現在看看這麼多的年輕人，而且這次到立法院看起來都是年輕人，都是好事。

李四川也說，黨主席最重要的要贏得全民的支持、信任，不必再一直去談說這個黨沒錢又怎麼樣，如果這個黨讓人家看起來是有希望的，可以把這國家帶到進步、讓人民安居樂業，「自然這些資源就會去支持你。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高鐵「彈性乘車」將取消！　改搭較早車次要換票
快訊／菲律賓西方熱帶低壓生成！朝南海前進
獨／曹雅雯手機、行李遭搶！　嫌犯當場逮捕
「現役AV女優」台中賣淫！　7女被逮畫面曝
女星突PO「居家約會BTS Jimin片」　秒刪仍被截
李四川揭輝達台灣總部9月底拍板！　黃仁勳盼明年5月開工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北市長藍白整合「黨主席決定」　李四川：非我不可就不排斥

財產申報盧秀燕存款縮水300萬　黃偉哲存款變少還「扛債1700萬」　

「只有王世堅有資格檢討柯建銘」　黃揚明：全黨集體失能都該扛責

「小英男孩」外綠能弊案還有更大尾？　鄭銘謙：證據在哪辦到哪

一晚乾完2萬杯Shot！　條通祭衝夜經濟振興在地酒吧

「本是同根生相煎何太急」　柯建銘：窮盡一切讓國會過半何錯之有

黨主席選舉「重要是獲全民信任」　李四川：不用承諾哪時徵召誰

陳玉珍提核廢料可放二膽島　曾文生：選址最重要是得到民意支持

被點名接黨團總召？　蔡其昌駁：明年2月才有改選

李四川揭輝達台灣總部9月底將拍板！　黃仁勳盼明年5月開工

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

新北市長藍白整合「黨主席決定」　李四川：非我不可就不排斥

財產申報盧秀燕存款縮水300萬　黃偉哲存款變少還「扛債1700萬」　

「只有王世堅有資格檢討柯建銘」　黃揚明：全黨集體失能都該扛責

「小英男孩」外綠能弊案還有更大尾？　鄭銘謙：證據在哪辦到哪

一晚乾完2萬杯Shot！　條通祭衝夜經濟振興在地酒吧

「本是同根生相煎何太急」　柯建銘：窮盡一切讓國會過半何錯之有

黨主席選舉「重要是獲全民信任」　李四川：不用承諾哪時徵召誰

陳玉珍提核廢料可放二膽島　曾文生：選址最重要是得到民意支持

被點名接黨團總召？　蔡其昌駁：明年2月才有改選

李四川揭輝達台灣總部9月底將拍板！　黃仁勳盼明年5月開工

海基會要求協助註銷大陸戶籍？　國台辦：須以「台灣省」名義提出請求

高雄恐怖大雷雨！旗津造船廠5層樓鷹架倒塌壓毀電桿　畫面曝光

烏克蘭男子「禁出境」年齡上修至22歲！　鼓勵年輕人出國求學

廣達小金孫達明9月上市　今股價衝高至525元「漲幅達27%」

新北市長藍白整合「黨主席決定」　李四川：非我不可就不排斥

00881台日跨境連結ETF　9／12日東京證交所掛牌

「被燒肉耽誤的甜點店」籌備高雄2店　餐廳落腳台鋁生活商場

七夕限定！台南三館合推戀愛任務　淨水送孽緣、太空情書超浪漫

理科太太「1關鍵」傷透粉絲跌神壇！486先生讚1人：蔡阿嘎厲害

道奇主力牛棚維西亞進傷兵名單！　球迷哀嚎：用太兇的下場

【誰在亂發誓？】高雄大雷雨！子母車都離家出走了

政治熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

陳玉珍談核廢料「可放金門二膽島」　核安會回應了

羅景壬限期3天道歉　國民黨冷回：要告就告

「賴清德爆粗口」瘋傳　許淑華籲查證要做

柯建銘遭圍攻　郭正亮一句話揭原因

志願役加給調至3萬「被釋憲」　卓榮泰：若結果要編「會同時補足」

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

要柯建銘審時度勢　王世堅：別再謝謝指教「而是謝謝收看」

2度打槍朱立倫！　國民黨主席交棒掀風暴

輝達台灣總部9月底將拍板　黃仁勳盼明年5月開工

修憲委員會朝野和樂！傅崐萁拱柯建銘當主席　徐巧芯喊：留下來

網紅77老大食品廣告太誇張　北市重罰484萬元「連3年榜首」

綠委接連開轟假傳聖旨、黨團成一言堂　柯建銘發聲了

「賴清德爆粗口」訊息操作鏈一次看　中共官媒也加入

更多熱門

相關新聞

輝達台灣總部9月底將拍板　黃仁勳盼明年5月開工

輝達台灣總部9月底將拍板　黃仁勳盼明年5月開工

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳22日上午突然搭乘私人專機降落台北，引發外界猜測是否與北投士林科技園區（北士科）總部計畫有關。台北市副長李四川今（27日）接受廣播節目專訪時透露，北市府每周跟輝達都有視訊，現在應該就是新壽按照契約蓋起來，新壽跟輝達有簽MOU，大概9月底前就會決定後續處理；輝達黃仁勳執行長有希望明年5月開工，會朝這目標努力，李四川也預估3年多能蓋好。

郭智輝3聲明駁涉綠能弊案　「我的清白不容妥協」

郭智輝3聲明駁涉綠能弊案　「我的清白不容妥協」

賴清德諸牌失靈　為國民黨重返執政鋪路！

賴清德諸牌失靈　為國民黨重返執政鋪路！

羅景壬限期3天道歉　國民黨冷回：要告就告

羅景壬限期3天道歉　國民黨冷回：要告就告

朱：柯建銘續留立院對不起台灣　要賴給答案

朱：柯建銘續留立院對不起台灣　要賴給答案

關鍵字：

國民黨朱立倫盧秀燕羅智強李四川黨主席

讀者迴響

熱門新聞

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

薔薔宣布開除元老員工

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

可能有雙颱！　最新預測曝

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面