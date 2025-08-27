財產申報盧秀燕存款縮水300萬　黃偉哲存款變少還「扛債1700萬」　

▲台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

監察院昨公布最新廉政專刊，包含台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲等人財產申報，根據申報資料，盧秀燕存款縮水300萬，但加上有價證券、黃金，身家逾2500萬元，並持有南投的107坪土地。先前因被爆出入賭場請辭台中市研考會主委的藍委徐巧芯丈夫劉彥澧，名下則有存款1227萬5445元、債務則為1360萬6759元。台南市長黃偉哲夫婦存款1566萬餘元，較前次申報減少約276萬元，且2人名下債務近2000萬元。

根據最新一期廉政專刊顯示，盧秀燕身為市長兼台中市文教基金會、台中市影視發展基金會董事，不動產部分，盧秀燕未在台中置產，但有3筆位於南投市土地交付信託，面積約107坪。動產部分，盧秀燕存款862萬2270元，相較2022年競選連任時減少276萬元。另有一部LEXUS轎車、持有股票、債券、基金價值共897.6萬元，存有306公克黃金約838.6萬元。

特別的是，盧秀燕日前因雅詩蘭黛粉底液躍上新聞版面，在盧秀燕申報有價證券中的債券欄目，就有「雅詩蘭黛公司債3」的項目，折合台幣總額為118萬130元。

另外，先前因被爆出入賭場請辭的台中市前研考會主委、藍委徐巧芯丈夫劉彥澧，名下則有1筆土地及1筆建物，存款1227萬5445元。有價證券203萬1392元，包含保險在內等其他具有相當價值之財產35萬2300元，所有人皆為徐巧芯。債務則為1360萬6759元，主要用於房貸。

台南市長黃偉哲部分，身兼台南市體育發展基金會、台南市農產運銷公司、台南市肉品市場公司、台南市文化基金會董事長，根據財產申報資料，黃偉哲持有台南善化區房地，另在台南市永康區、善化區有3筆土地、2筆建物交付信託，還有2部汽車，存款1566萬872元，比前一回申報減少310萬元左右。另有基金5萬3087元，黃金存摺56620元；以及1700萬元的選舉債務、房貸288餘萬元，整體債務近2千萬元。