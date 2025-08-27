李四川揭輝達台灣總部9月底將拍板！　黃仁勳盼明年5月開工

▲李四川今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪。（圖／中廣提供）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳22日上午突然搭乘私人專機降落台北，引發外界猜測是否與北投士林科技園區（北士科）總部計畫有關。台北市副長李四川今（27日）接受廣播節目專訪時透露，北市府每周跟輝達都有視訊，現在應該就是新壽按照契約蓋起來，新壽跟輝達有簽MOU，大概9月底前就會決定後續處理；輝達黃仁勳執行長有希望明年5月開工，會朝這目標努力，李四川也預估3年多能蓋好。

李四川今日上午接受廣播節目「千秋萬事」時談及輝達相關，他指，上週黃仁勳執行長來台北，其實自己並不知道，那天早上一大早就有媒體採訪黃仁勳，是不是為了北士科土地再到台灣來。輝達要的那塊土地是在北士科T17、T18，北市府已經標給新光人壽，土地現在地上權是在新光人壽，這兩三個月來，北市府每周大概都跟輝達視訊，現在應該最簡單的方式，就是新壽原則上按照契約，自己出錢，把輝達要的蓋起來，所有的設計，包括施工的廠商，必須要由輝達來負責，現在雙方大概在就這個部分、細節，去做研討。

李四川指出，現在還是會依照契約，原則上由新壽跟輝達去研討，由新壽出錢把它蓋好，取得使用執照的時候再轉移給輝達，因為新壽跟輝達原來就有簽訂一個MOU，大概在9月底之前，會就MOU做最後協商，所以在9月底應該就可以決定。

至於後續的部分，李四川說，因為原來標的是兩塊土地，如果按照他們的設計，可能必須把道路合併，那建蔽率也許要稍微做放寬，這部分會由都委會協調，市政府絕對會全力來幫忙。

李四川進一步指出，如果按照談好原來的設計圖，黃仁勳希望明年5月時能開工，會朝這個目標去努力，而在台灣，工程上缺工缺料，大概是一個比較大的麻煩，但是以他們高科技公司，大概會用重金的方式找到蠻好的團隊，施工時間應該會比較短，原則上在工程上面，大概最多差不多3年多，應該就可以蓋好。