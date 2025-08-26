《零日攻擊》導演喊告藍營這些人！限3天內道歉　國民黨：要告就告

▲台劇《零日攻擊》導演羅景壬。（圖／攝影中心攝）

記者閔文昱／綜合報導

台劇《零日攻擊》導演羅景壬近日遭國民黨指控，其團隊於2022至2024年間獲得勞動部就業安定基金2872萬元補助，質疑補助用途不符規定，甚至影射與執政黨關係密切。羅景壬今（26日）透過律師發出聲明，嚴正駁斥並限期國民黨及相關人士3日內公開道歉，否則將提出加重誹謗告訴。對此，國民黨則強硬回應，「要告就告」。

羅景壬強調，自24歲起即投入劇場與電視創作，近30年來始終以自由創作者身份從事導演工作，未曾設立公司，更不可能「獨領補助」。他指出，審計部報告已載明，相關標案由媒體公司得標，再轉交製作公司承辦，他僅受邀擔任導演並領取導演費，從未參與投標，也未直接領取政府補助，國民黨張冠李戴，將審計部報告內容扭曲成「爽領2872萬」，嚴重損害其名譽。

律師聲明列舉，國民黨自8月18日起多次召開記者會，提及「羅景壬團隊獲安基金補助2872萬元」、「羅景壬開口合約涉弊」等說法，均屬不實，要求國民黨中央、凌濤、康晉瑜、鄧凱勛、王鴻薇、葉元之等人全面撤回並更正言論，否則將依法追究刑責，「絕不寬貸」。

▲羅景壬今發出律師聲明。（點圖可放大／導演羅景壬提供）

對此，國民黨副發言人康晉瑜反嗆，勞動部被審計部揪出5,174萬元不符目的使用，其中超過半數流向三部宣傳片，而羅景壬正好參與其中，「就算是轉包，也必須講清楚『一毛未取嗎？』」在野黨的質疑基於審計部公開數據，監督是為了人民，若羅景壬認為能以司法威脅規避檢驗，「就是小看國民黨監督力量」。

國民黨進一步批評，安基金理應用於勞工政策，卻流向音樂會與影視作品，形同資源錯置，羅景壬曾為總統賴清德拍攝競選影片，如今又參與《零日攻擊》，恐涉「投桃報李」。發言人鄧凱勛則強調，在野黨監督是責任，不會因導演提告恫嚇而退縮。