日本「奪命平交道」確定重修！2陸女等紅燈遭撞死　詭異設計釀禍

記者王佩翊／編譯

日本神戶市垂水區山陽電鐵平交道1月發生重大死亡事故，2名中國籍女性觀光客因為站在平交道柵欄內，導致被列車撞死。然而當地政府事後調查，該平交道的確存在設計瑕疵，容易導致行人誤判站的位置造成事故，因此經過數月協商，終於確定將擴大行人等待區，以免類似事故再次發生。

根據《神戶新聞》報導，2名來自中國的20多歲女性遊客1月9日下午在神戶市垂水區西舞子的「山田川西平交道」等待紅綠燈時，遭電車撞擊身亡。警方調查發現，兩人疑似誤將平交道內的橘色警示柵欄當作是馬路柵欄，因此在柵欄內的鐵軌區域等待紅綠燈。

事發後，當地居民紛紛出面表示，這個平交道的等待空間設計本來就有問題，如果不是像當地人熟知路況，就很容易站錯位置，導致事故發生。

國土交通省、兵庫縣警與神戶市政府經過數月協商後，終於確定將對這處結構異常的危險平交道進行緊急改善工程。

垂水警察署指出，事故現場的平交道設計存在致命缺陷。平交道緊鄰國道2號的行人穿越道，兩者間僅有約1公尺寬的狹窄等候區域，且這一小塊區域波度極度陡峭傾斜，難以站立。由於國道的車流量大，速度又快，因此不熟悉路況的行人很容易站錯位置。

山陽電鐵統計顯示，自2004年起，該平交道已發生4起事故，除了這次致命意外，其餘3件均是在等待區等待紅綠燈的自行車或機車從後方遭列車擦撞。

為防範類似悲劇重演，相關單位已啟動緊急改善措施。山陽電鐵在5月率先於軌道路面加註中文、英文等五國語言警示標語與圖示，提醒行人勿在鐵軌內逗留。國道事務所與神戶市則規劃根本性的結構調整，將橫移現有的行人穿越道與交通號誌位置，擴大等候空間並改善傾斜坡度。