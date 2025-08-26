　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本「奪命平交道」確定重修！2陸女等紅燈遭撞死　詭異設計釀禍

記者王佩翊／編譯

日本神戶市垂水區山陽電鐵平交道1月發生重大死亡事故，2名中國籍女性觀光客因為站在平交道柵欄內，導致被列車撞死。然而當地政府事後調查，該平交道的確存在設計瑕疵，容易導致行人誤判站的位置造成事故，因此經過數月協商，終於確定將擴大行人等待區，以免類似事故再次發生。

根據《神戶新聞》報導，2名來自中國的20多歲女性遊客1月9日下午在神戶市垂水區西舞子的「山田川西平交道」等待紅綠燈時，遭電車撞擊身亡。警方調查發現，兩人疑似誤將平交道內的橘色警示柵欄當作是馬路柵欄，因此在柵欄內的鐵軌區域等待紅綠燈。

事發後，當地居民紛紛出面表示，這個平交道的等待空間設計本來就有問題，如果不是像當地人熟知路況，就很容易站錯位置，導致事故發生。

國土交通省、兵庫縣警與神戶市政府經過數月協商後，終於確定將對這處結構異常的危險平交道進行緊急改善工程。

垂水警察署指出，事故現場的平交道設計存在致命缺陷。平交道緊鄰國道2號的行人穿越道，兩者間僅有約1公尺寬的狹窄等候區域，且這一小塊區域波度極度陡峭傾斜，難以站立。由於國道的車流量大，速度又快，因此不熟悉路況的行人很容易站錯位置。

山陽電鐵統計顯示，自2004年起，該平交道已發生4起事故，除了這次致命意外，其餘3件均是在等待區等待紅綠燈的自行車或機車從後方遭列車擦撞。

為防範類似悲劇重演，相關單位已啟動緊急改善措施。山陽電鐵在5月率先於軌道路面加註中文、英文等五國語言警示標語與圖示，提醒行人勿在鐵軌內逗留。國道事務所與神戶市則規劃根本性的結構調整，將橫移現有的行人穿越道與交通號誌位置，擴大等候空間並改善傾斜坡度。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」
熱帶低壓估後天生成　周六起連3天全台有雨
快訊／台東志航空軍基地爆意外！　勇鷹「煞車失靈」險衝出跑道
快訊／怨遺產分配不公燒老家！新店縱火犯收押
下班注意！高雄市5區淹水警戒
快訊／陳奕迅突宣布不來台灣了！
日女偶像穿內衣逛老街！「狂搖J級上圍挨轟」市府出手了
不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本自駕遊當心！停車場「單日最高收費」藏地雷　恐被多收錢

台灣人太奴？工作生活平衡「亞洲第4高」　全球排名卻慘跌

日本「奪命平交道」確定重修！2陸女等紅燈遭撞死　詭異設計釀禍

女乘客「噴飛墜橋」驚悚畫面曝！曼谷騎士打瞌睡　自撞護欄釀禍

川普震怒！以色列空襲加薩醫院導致5名記者喪命　國際社會發聲譴責

65歲辣嬤被誤認是「孫女姊姊」！　超狂擇偶標準曝：20~40歲鮮肉

劍魚重創越南釀3死10傷！　河內「水淹車頂」交通全癱瘓

航班被迫取消！美聯航乘客「躲廁所呼麻」　全機行程毀了

甲子園球場旁濺血！日男持刀闖民宅「連砍3老人」　隨即落網

川普質疑南韓愛搞清算！不滿「教會、美軍基地遭調查」：我要問清楚

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

日本自駕遊當心！停車場「單日最高收費」藏地雷　恐被多收錢

台灣人太奴？工作生活平衡「亞洲第4高」　全球排名卻慘跌

日本「奪命平交道」確定重修！2陸女等紅燈遭撞死　詭異設計釀禍

女乘客「噴飛墜橋」驚悚畫面曝！曼谷騎士打瞌睡　自撞護欄釀禍

川普震怒！以色列空襲加薩醫院導致5名記者喪命　國際社會發聲譴責

65歲辣嬤被誤認是「孫女姊姊」！　超狂擇偶標準曝：20~40歲鮮肉

劍魚重創越南釀3死10傷！　河內「水淹車頂」交通全癱瘓

航班被迫取消！美聯航乘客「躲廁所呼麻」　全機行程毀了

甲子園球場旁濺血！日男持刀闖民宅「連砍3老人」　隨即落網

川普質疑南韓愛搞清算！不滿「教會、美軍基地遭調查」：我要問清楚

傳邱泰源已打包辦公室　衛福部駁「絕無此事」

七夕浪漫加持！搭台灣好行菱波官田線　打卡KISS送甜點再抽二日遊

釣魚場「魚王」太貪吃！老闆慘賠30萬　崩潰呼巴掌：快破產了

快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」：比颱風可怕

27國500舞蹈選手齊聚港都高雄　爭奪國標舞界至高榮耀

鈴木駿輔適應台灣飲食心懷感謝　睽違一年一軍登板不想輸魔鷹

陸籍父子乘快艇偷渡桃園　他辯「帶兒子來台念書」判刑8月

台南市定古蹟法華寺年久失修潘麗水彩繪毀損　蔡宗豪促市府速修

「大專青年民主戰鬥營」落幕　韓國瑜：你們越強大台灣就越強

BL男星徐謀俊咖啡廳約會被拍！　急上火線揭真實關係：別斬桃花

【可愛爆擊】黃金獵犬咬牽繩不給遛！跑跑又回頭賣萌等奴才

國際熱門新聞

睡太久更致命　女性「1睡法」死亡風險暴增

喜劇演員遭槍殺慘死街頭　享年52歲

讓美國再度偉大！川普拋「駐軍基地歸美」

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

以為媽媽靠年金苦撐　兒返鄉驚見手機K線圖傻了

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

全球最安全國家出爐！冰島「連17年稱霸」

川普：近期可能訪中　中國不給稀土磁鐵就課200％關稅

65歲美魔女被誤認是「孫女的姊妹」！

20歲女嘴被塞炸彈　「下半臉炸爛」身亡

德男入獄前「改性別」！獲准進女子監獄

稱蔣台灣民主化之父　日本電視台道歉

「性能力」看手指就知　1長度是關鍵

川普施壓聯準會！開除理事庫克

更多熱門

相關新聞

甲子園球場旁濺血！日男「連砍3老人」

甲子園球場旁濺血！日男「連砍3老人」

日本夏季甲子園才剛落幕，兵庫縣西宮市1間距離阪神甲子園球場僅約1公里的住宅26日上午發生持刀攻擊事件，一名39歲的男子闖入住家內持菜刀砍傷3名長者，包含70多歲男性、80多歲女性以及90多歲男性。目前警方已依殺人未遂嫌疑逮捕嫌犯，其中兩人傷勢嚴重。

不是蘋果！比爾蓋茲「曝光最愛用手機」

不是蘋果！比爾蓋茲「曝光最愛用手機」

李在明承諾增加軍費：對美中難採模糊戰略

李在明承諾增加軍費：對美中難採模糊戰略

李在明讚川普「和平締造者」：我願成推手

李在明讚川普「和平締造者」：我願成推手

關鍵字：

神戶平交道觀光客事故日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面