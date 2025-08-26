　
不是蘋果！比爾蓋茲登韓綜「曝光最愛用手機」　炫耀沒有花錢買

▲▼比爾蓋茲於20日抵達南韓，從金浦機場入境。（圖／達志影像）

▲比爾蓋茲於20日抵達南韓，從金浦機場入境。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

微軟共同創辦人比爾蓋茲近日訪問南韓，不僅與南韓總統李在明及三星電子會長李在鎔會面，還參與綜藝節目《You Quiz on the Block》錄影。在節目預告中，他首度透露自己使用的智慧型手機並非蘋果，而是三星的摺疊機，還幽默補充，「這是李在鎔送的，所以我不用花錢買」。

根據韓媒《韓國經濟》，比爾蓋茲受邀參加由南韓國民主持人劉在錫及曹世鎬主持的tvN綜藝節目《You Quiz》，節目方已提前在YouTube公開部分內容。劉在錫驚訝表示，「沒想到竟然能和比爾蓋茲對談」，而曹世鎬則笑說兩人眼鏡造型相似，比爾蓋茲也風趣回應，「是書呆子風格」。

比爾蓋茲意外公開自己使用的手機。他坦言，「現在用的是三星的摺疊手機！而且其實是李在鎔給送我的，所以我不用花錢買」，現場氣氛瞬間歡樂起來。由於過去外界多以為他傾向使用微軟或蘋果產品，因此這番發言引起各界關注。

在節目中，比爾蓋茲談到自己承諾捐出99%財富的原因，認為將資源回饋給社會是正確的選擇，並提到是從「如何對世界產生真正影響」的觀點出發，因此開啟慈善事業。當被問到一天花多少錢時，他笑著回答「其實還挺多的」，展現輕鬆一面。

據悉，此次是比爾蓋茲睽違3年再次訪韓。他21日受到南韓總統李在明接見，商討全球公共衛生合作，22日則與三星電子會長李在鎔共進午餐。雙方過去已有合作淵源，三星曾支持蓋茲基金會2011年發起的「重塑廁所計畫（Reinvent the Toilet Project）」，協助開發中國家推廣新型衛生設施。

08/25 全台詐欺最新數據

不是蘋果！比爾蓋茲登韓綜「曝光最愛用手機」　炫耀沒有花錢買

美國總統川普25日宣布開除聯準會理事庫克（Lisa Cook），並在社群平台公開致函通知，這是聯準會111年歷史上首度有理事遭總統解職。外界認為，這代表川普對聯準會施壓的行動再度升級，他多次指責該機構「降息動作太慢」。

