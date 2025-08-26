　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「罷韓四君子」尹立參戰！民進黨高雄左楠區議員初選爆炸

▲▼前高雄市文化局長、罷韓四君子之一的尹立宣布參選高雄市議員左營楠梓區議員。（圖／記者賴文萱攝）

▲尹立宣布參選高雄市議員。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

成功發起罷免高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」之一的尹立，今（26日）宣布參選高雄市左營楠梓區議員，但在參戰後還得先面臨黨內初選激戰。民進黨目前在左楠區包含前青年局長張以理、前高雄市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基、前立委劉世芳辦公室執行長黃偵琳，及議員李雅慧辦公室前副主任郭原甫，再加上尹立，至少5名新人將展開提名之爭。

尹立今天在高雄市立委李柏毅的陪同下，正式宣布將參選左楠區議員，他表示，自己是前高雄市政府文化局長、罷韓行動的發起人之一，雖然曾經因為專業表現而從大學借調擔任政務官，但在選舉這條路上，他完全是一位新人，唯一不變的，是那份愛高雄的心意，和想要奉獻給自己家鄉、自己國家的決心。

▲▼前高雄市文化局長、罷韓四君子之一的尹立宣布參選高雄市議員左營楠梓區議員。（圖／記者賴文萱攝）

▲立委李柏毅力挺，尹立宣布參選高雄市左營楠梓區議員。（圖／記者賴文萱攝）

尹立表示，自己決定參選高雄市議員（左營、楠梓），是要延續公民的力量，把愛高雄的心意，化為照顧家鄉的行動。雖然今年罷免行動不理想，但公民的力量值得被延續，也需要重新思考在街頭與議會的合力之下，守護生活方式。

李柏毅則說，高雄發展不斷加速，需要有長遠規劃、步伐穩健的地方議員，身為前文化局長的尹立擁有豐富的市府經驗，作為罷韓四君子、WeCare高雄發起人，也讓高雄市政回到正軌，正是左營楠梓需要的地方中堅力量。

現任左楠區9席議員裡，國民黨佔5席、無黨籍1席，民進黨原有3席，但隨著李柏毅轉任立委後減為2席，黨內評估，除了空出來的一席外，還有多一席的空間，希望提名能增加名額。

▲▼前高雄市文化局長、罷韓四君子之一的尹立宣布參選高雄市議員左營楠梓區議員。（圖／記者賴文萱攝）

▲尹立宣布參選高雄市議員左營楠梓區議員。（圖／記者賴文萱攝）

隨著尹立正式參戰左楠區，在該區初選激戰也更加白熱化，包含前青年局長張以理、前高雄市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基、前立委劉世芳辦公室執行長黃偵琳，以及議員李雅慧辦公室前副主任郭原甫都將參戰，至少5新人爭取提名。

李柏毅指出，民進黨跟國民黨不同之處在於，為讓現任議員保持戰鬥狀態，每一席現任議員也要參加初選，據了解，初選最早可能在明年2月、最晚在明年5月，尹立至少還有半年的時間可以爭取認同。

尹立則強調，「守護高雄，左楠建設再深化」，自己將左楠定位為高雄的 「科技核心」與「宜居門戶」，並提出8大戰略主軸，包含深化智慧交通與便捷生活、文化傳承與藝術創新、觀光魅力提升、產業經濟與科技創新、人才培育與青年發展、環境永續與淨零城市、社會福利與全齡照護、都市韌性與社區營造，後續將用具體的行動內容來打造更美好的左楠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　
小英男孩涉綠能收賄！台智電：解任總經理職位
快訊／18:56花蓮規模4「極淺層地震」　最大震度4級
H級護士AV女優驟逝！尪抱遺照公開遺書
快訊／高雄大雷雨釀災！旗津3227戶大規模停電
柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案
快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝
竊製程機密到大陸　上櫃公司5高階幹部遭起訴、通緝
快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案

小英男孩涉綠能弊案　蔡英文辦公室：不能容忍從事不法牟利

卓榮泰為凍預算說成刪除致歉　藍：這不是一句道歉就能收尾的事

「大專青年民主戰鬥營」落幕　韓國瑜：你們越強大台灣就越強

農業部允諾年底前提「以租換貸」完整規劃　邱議瑩：別陷僵化流程

她控羅景壬涉1億弊案「背後是黨媒」　卓榮泰已下令查：該辦就辦

為口誤致歉卻被超譯　卓榮泰舉4例點名藍白：預算確實有很多被刪除

「罷韓四君子」尹立參戰！民進黨高雄左楠區議員初選爆炸

不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告

「小英男孩」鄭亦麟爆涉綠能收賄　凌濤：郭智輝跳船撇清關係？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲

柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案

小英男孩涉綠能弊案　蔡英文辦公室：不能容忍從事不法牟利

卓榮泰為凍預算說成刪除致歉　藍：這不是一句道歉就能收尾的事

「大專青年民主戰鬥營」落幕　韓國瑜：你們越強大台灣就越強

農業部允諾年底前提「以租換貸」完整規劃　邱議瑩：別陷僵化流程

她控羅景壬涉1億弊案「背後是黨媒」　卓榮泰已下令查：該辦就辦

為口誤致歉卻被超譯　卓榮泰舉4例點名藍白：預算確實有很多被刪除

「罷韓四君子」尹立參戰！民進黨高雄左楠區議員初選爆炸

不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告

「小英男孩」鄭亦麟爆涉綠能收賄　凌濤：郭智輝跳船撇清關係？

《他年她日》攻釜山影展！許光漢、袁澧林現身　張艾嘉榮獲年度「山茶花獎」

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

宋芸樺甜喊「被接住了」大讚李超好貼心　隊友羨慕：好好喔

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊號」

小英男孩兼任總經理！台灣智慧電能公司發聲明：已召開董事會解任

樂見台鋼年輕打者成長多　洪總點出關鍵「打席數分配」

曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　自責：沒能讓她驕傲

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

張捷「上求職網找工作碰壁」！　想轉戰2職業求生存

H級護士AV女優驚傳猝逝！　尪公開遺書揭她「被直播主轟去死」

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

政治熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

與柯建銘起衝突飆罵髒話　郭國文轟：假傳聖旨又忽視他人意見做法

「賴清德爆粗口」訊息操作鏈一次看　中共官媒也加入

砲轟民進黨團成一言堂　林淑芬：被總召恐嚇不遵守就處分或開除

連江縣放核廢　縣長回應了

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

快訊／朱棒盧不接！羅智強宣布參選國民黨主席　目標下架賴清德

賴清德823記者會公開爆粗口？　總統府：政論、網紅惡意捏造

綠委接連開轟假傳聖旨、黨團成一言堂　柯建銘發聲了

關稅戰無產業被犧牲？　林岱樺酸爆鄭麗君

王鴻薇拿預算書怒敲「藍白有亂刪預算？」　卓揆：凍結誤稱刪除他道歉

更多熱門

相關新聞

掛合體陳其邁看板！　「罷韓四君子」尹立宣布參選高雄市議員

掛合體陳其邁看板！　「罷韓四君子」尹立宣布參選高雄市議員

成功發起罷免高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」尹立今（26日）宣布，自己是前高雄市政府文化局長、罷韓行動的發起人之一，自己決定參選高雄市議員左營楠梓區議員，延續公民力量，把愛高雄的心意，化為照顧家鄉的行動。他指出，今天上架的參選看板，是由他跟陳其邁市長共同望向未來，共同為高雄賣力，也提出8大戰略主軸，盼大家支持，選出一個站在城市高度思考、又紮根社區行動的代議士。

蕭美琴發聲：好多需要審視檢討　公民力量展現讓任何立場都更謙卑

蕭美琴發聲：好多需要審視檢討　公民力量展現讓任何立場都更謙卑

分析／公民罷團沒有輸　輸的是切割的民進黨

分析／公民罷團沒有輸　輸的是切割的民進黨

揭同意罷免10大理由　「罷韓四君子」尹立：這一票將寫下民主新頁

揭同意罷免10大理由　「罷韓四君子」尹立：這一票將寫下民主新頁

退黨前最後一天！張博洋現身小港機場

退黨前最後一天！張博洋現身小港機場

關鍵字：

尹立高雄市議員罷韓四君子公民力量高雄政治

讀者迴響

熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面