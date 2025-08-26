「罷韓四君子」尹立參戰！民進黨高雄左楠區議員初選爆炸

▲尹立宣布參選高雄市議員。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

成功發起罷免高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」之一的尹立，今（26日）宣布參選高雄市左營楠梓區議員，但在參戰後還得先面臨黨內初選激戰。民進黨目前在左楠區包含前青年局長張以理、前高雄市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基、前立委劉世芳辦公室執行長黃偵琳，及議員李雅慧辦公室前副主任郭原甫，再加上尹立，至少5名新人將展開提名之爭。

尹立今天在高雄市立委李柏毅的陪同下，正式宣布將參選左楠區議員，他表示，自己是前高雄市政府文化局長、罷韓行動的發起人之一，雖然曾經因為專業表現而從大學借調擔任政務官，但在選舉這條路上，他完全是一位新人，唯一不變的，是那份愛高雄的心意，和想要奉獻給自己家鄉、自己國家的決心。

▲立委李柏毅力挺，尹立宣布參選高雄市左營楠梓區議員。（圖／記者賴文萱攝）

尹立表示，自己決定參選高雄市議員（左營、楠梓），是要延續公民的力量，把愛高雄的心意，化為照顧家鄉的行動。雖然今年罷免行動不理想，但公民的力量值得被延續，也需要重新思考在街頭與議會的合力之下，守護生活方式。

李柏毅則說，高雄發展不斷加速，需要有長遠規劃、步伐穩健的地方議員，身為前文化局長的尹立擁有豐富的市府經驗，作為罷韓四君子、WeCare高雄發起人，也讓高雄市政回到正軌，正是左營楠梓需要的地方中堅力量。

現任左楠區9席議員裡，國民黨佔5席、無黨籍1席，民進黨原有3席，但隨著李柏毅轉任立委後減為2席，黨內評估，除了空出來的一席外，還有多一席的空間，希望提名能增加名額。

▲尹立宣布參選高雄市議員左營楠梓區議員。（圖／記者賴文萱攝）

隨著尹立正式參戰左楠區，在該區初選激戰也更加白熱化，包含前青年局長張以理、前高雄市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基、前立委劉世芳辦公室執行長黃偵琳，以及議員李雅慧辦公室前副主任郭原甫都將參戰，至少5新人爭取提名。

李柏毅指出，民進黨跟國民黨不同之處在於，為讓現任議員保持戰鬥狀態，每一席現任議員也要參加初選，據了解，初選最早可能在明年2月、最晚在明年5月，尹立至少還有半年的時間可以爭取認同。

尹立則強調，「守護高雄，左楠建設再深化」，自己將左楠定位為高雄的 「科技核心」與「宜居門戶」，並提出8大戰略主軸，包含深化智慧交通與便捷生活、文化傳承與藝術創新、觀光魅力提升、產業經濟與科技創新、人才培育與青年發展、環境永續與淨零城市、社會福利與全齡照護、都市韌性與社區營造，後續將用具體的行動內容來打造更美好的左楠。