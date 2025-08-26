　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

掛合體陳其邁看板！　「罷韓四君子」尹立宣布參選高雄市議員

▲尹立宣布參選高雄市議員。（圖／翻攝自Facebook／尹立）

▲尹立宣布參選高雄市議員，掛出與高雄市長陳其邁看板。（圖／翻攝自Facebook／尹立）

記者郭運興／台北報導

成功發起罷免高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」尹立今（26日）宣布，自己是前高雄市政府文化局長、罷韓行動的發起人之一，自己決定參選高雄市議員左營楠梓區議員，延續公民力量，把愛高雄的心意，化為照顧家鄉的行動。他指出，今天上架的參選看板，是由他跟陳其邁市長共同望向未來，共同為高雄賣力，也提出8大戰略主軸，盼大家支持，選出一個站在城市高度思考、又紮根社區行動的代議士。

尹立表示，自己是前高雄市政府文化局長、罷韓行動的發起人之一。雖然曾經因為專業表現而從大學借調擔任政務官，但在選舉這條路上，他完全是一位新人，唯一不變的，是那份愛高雄的心意，和想要奉獻給自己家鄉、自己國家的決心。

尹立表示，今天，自己決定參選高雄市議員（左營、楠梓），延續公民的力量，把愛高雄的心意，化為照顧家鄉的行動。

尹立指出，今年的罷免行動雖然不理想，有人擔心、有人難過，但他看見無數志工不畏風雨、日夜奔走，為了台灣，為了家鄉付出心力。大家的辛勞，讓他更確定：公民的力量，值得被延續，也需要重新思考在街頭與議會的合力之下，守護生活方式。

尹立回憶，當初韓國瑜參選市長的時候，大量的抹黑、假消息，讓整個市府團隊都被攻擊。身為市府一員，自己選擇辭職，發起 Wecare 運動，帶著大家走上街頭。可是結果呢？韓國瑜還是當選市長。那一刻，真的很失望。但後來的罷韓運動，則獲得空前的成功！

尹立說，「一時的失敗，不代表永遠的失敗。一時的失志，也不能讓我們失去志氣」，正因為有過那樣的挫折，他才更明白，前途或許艱難，但如果沒有人繼續站出來，黑暗就會真的籠罩。所以，他選擇再一次踏上這條困難的路，因為唯有如此，才可能把希望留給這片土地。

尹立強調，自己知道，政治不是權力之爭，是對土地與人民的責任，守護高雄，保衛台灣，這條路我會一步一腳印走下去。

尹立提到，今天上架的參選看板，是由他跟陳其邁市長共同望向未來，共同為高雄賣力！過去因為高雄人用高於當選票罷韓成功，陳其邁市長就任後帶來城市更大的發展，公民力量的展現，是進步的象徵。

另外，尹立表示，「守護高雄，左楠建設再深化」，自己將左楠定位為高雄的 「科技核心」與「宜居門戶」，並提出8大戰略主軸，推動城市新生，接著將陸續提出政策白皮書，用具體的行動內容來打造更美好的左楠。

8大戰略主軸分別為：

一、深化智慧交通與便捷生活
二、文化傳承與藝術創新
三、觀光魅力提升
四、產業經濟與科技創新
五、人才培育與青年發展
六、環境永續與淨零城市
七、社會福利與全齡照護
八、都市韌性與社區營造

最後，尹立強調，大家的支持，將選出一個站在城市高度思考、又紮根社區行動的代議士。大家一起共同努力，讓左營與楠梓，從兩百年前的中心，再次走到時代的核心，迎向高雄下一個百年的挑戰與機遇！

▼尹立宣布參選高雄市議員(右)。（圖／翻攝自Facebook／尹立）

▲▼尹立宣布參選高雄市議員。（圖／翻攝自Facebook／尹立）

