退出台灣基進最終日！張博洋現身小港機場　下一步「動向曝光」

記者賴文萱／高雄報導

台灣基進高雄市議員張博洋近日宣布，將在7月退出台灣基進黨，並已在6/21向黨中央辭去高雄黨部主委。他今天最後一天披上基進黨紅色背心，參與立法院交通委員會高雄小港機場考察行程，他也興奮表示，因為女友參加抽獎抽到虎航首航濟州島機票，脫掉背心之後，馬上要去濟州島度假。

▲台灣基進高雄市議員張博洋宣布退黨，今天現身小港機場。（圖／記者賴文萱攝）

▲張博洋最後一天穿著基進黨紅色背心。（圖／記者賴文萱攝）

在退出台灣基進最後一天，張博洋照常穿著紅背心參與交委會考察，不過這趟行程還不止如此，他說，2個月前他的女友參加台灣虎航抽獎活動，抽中了高雄濟州島雙人來回機票，算是被他撿到，等等脫去背心就要飛去濟州島3天2夜。

張博洋說，過去直航班機要到台北才有，樂見高雄跟濟州有這樣的直航，期待未來包含日本、韓國、泰國、越南等等台灣人都愛去的地方，都能有更多航線，讓高雄鄉親不用再奔波到北部去搭班機。

▲張博洋飛去濟州島，機上開箱伴手禮。（圖／記者賴文萱攝）

針對為何退黨，張博洋先前表示，「想法不同、認知不同」，分開各自努力也是讓彼此可以心無旁騖走下去的一種方法。至於會不會去民進黨拼連任？他則稱「我的答案是不會」。