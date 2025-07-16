揭同意罷免10大理由　「罷韓四君子」尹立：這一票將寫下民主新頁

▲「罷韓四君子」尹立。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數，首波24位國民黨立委罷免案將在7月26日進行投票。對此，曾成功發起罷免高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」尹立也拋出該投下同意罷免的10個理由，他強調，罷免是人民的法定權利，並不是仇恨，而是責任與行動，大家透過選票清除不適任的立委，民主才會進步，這一票，將寫下台灣民主的新頁。

尹立表示，7/26出來投票，票投同意罷免的10個理由。第一，罷免是人民的法定權利，是憲法保障的公民權利，不是仇恨，是責任與行動。

第二，尹立表示，因為藍白立委背叛選民的期待，當選後配合傅崐萁、黃國昌毀憲亂政、擴權、親中，違背多數民意。

第三，尹立說，回收權利，民主重開機，投下罷免票，就是否定這場立法院的濫權鬧劇，回收人民賦予的權利，讓國家主人重新選擇。

第四，尹立在說，因為要守住民主的底線！不能讓國會成為藍白政客無視民主程序、癱瘓政府、破壞權力分立原則。

第五，尹利認為，選民用選票捍衛台灣主體與國家安全，藍白親中立委頻頻呼應中國統戰話術，大家不能沉默。

第六，尹立認為，因為沉默，就是縱容，不出來投票，就是讓他們繼續做亂、做大、做壞。

第七，尹立強調，選民.用罷免提醒立委「是人民選出來的，不是老大」，民意是監督，不是一次授權、終身免責。

第八，尹立表示，因為年輕世代不該背負這些政客的傲慢與貪婪，大家要為下一代清除政治毒瘤。

第九，尹立喊話，罷免，讓國會改革不再只是口號，透過選票清除不適任的立委，民主才會進步。

第十，尹立強調，因為歷史會記得7/26，人民站出來，改變開始了，這一票，寫下台灣民主的新頁。

▼罷免將在726投票。（圖／記者李毓康攝）