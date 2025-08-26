美議員譴責中國片面啟用航路危害印太穩定　挺台參與ICAO大會

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國今年7月片面啟用連接M503航路的W121航路，嚴重危害印太地區穩定及民航安全，美國參眾議員日前聯名致函「國際民航組織」（ICAO）譴責中國行徑，並呼籲ICAO邀請台灣參加今年第42屆ICAO大會及其他技術性會議。外交部今（26日）也表示，中國始終拒絕與我國協商，充分凸顯其無視國際民航規範與旅客生命安全的蠻橫威權本質，呼籲ICAO循2013年邀請台灣出席大會的前例，再次致邀台灣組團與會，以確保「不遺漏任何人」及ICAO「更安全天空」目標的達成。

美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn, R-TN）及Gary Peters（D-MI）、聯邦眾議院「中國」委員會主席穆理納（John Moolenaar, R-MI）及民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi, D-IL）於今（2025）年8月21日聯名致函「國際民航組織」（ICAO）秘書長Juan Carlos Salazar，譴責中國於今年7月片面啟用連接M503航路的W121航路，嚴重危害印太地區穩定及民航安全外，並呼籲ICAO邀請台灣參加今年第42屆ICAO大會及其他技術性會議。

外交部表示，這是繼美國聯邦參議院外交委員會主席芮胥（Jim Risch, R-ID）、聯邦眾議院「中國」委員會穆理納主席與該委員會眾議員Gus Bilirakis（R-FL）、席曼尼茲（Carlos Gimenez, R-FL）及Neal Dunn（R-FL）共5位美國跨黨派參眾議員於7月針對中國片面啟用W121航路為我國發聲後，美國國會再度公開強力表達助我，外交部長林佳龍表達誠摯感謝。

外交部指出，我國民航局是與M503及W121等航路相鄰的「台北飛航情報區」（Taipei FIR）唯一主管機關，根據ICAO規定，中國事前應就航路變更與我國充分協調。然而到目前為止，中國始終拒絕與我國協商，充分凸顯其無視國際民航規範與旅客生命安全的蠻橫威權本質。

外交部強調，台灣是印太地區空運樞紐，所轄管的「台北飛航情報區」每年須負責逾百萬架次航班、數千萬旅客的飛航安全。基於「飛安無國界」，ICAO確有必要儘速接納台灣完整無礙參與其各項會議、機制及活動。值此ICAO第42屆大會即將在加拿大蒙特婁ICAO總部舉行之際，外交部呼籲ICAO循2013年邀請台灣出席大會的前例，再次致邀台灣組團與會，以確保「不遺漏任何人」及ICAO「更安全天空」目標的達成。