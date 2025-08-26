要求各國取消數位稅！　川普警告「祭關稅報復」切斷晶片出口

▲ 川普揚言對未取消數位稅的國家加徵關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普26日警告全球多國，若未取消數位服務稅政策及相關規範，將祭出「大規模」報復性關稅，同時限制美國晶片技術出口。

綜合CNBC等美媒，川普在Truth Social發文直指，目前多達數十國課徵的數位服務稅都是「蓄意傷害美國科技業的歧視手段」。他強硬表示，「我已警告所有實施數位稅、相關法律、規範或規章的國家，除非這些具歧視性的措施被取消，否則我身為美國總統，將對該國出口到美國的商品加徵大幅額外關稅。」

除了關稅威脅，川普進一步警告，將限制美國科技與半導體晶片對相關國家的出口，「尊重美國和我們傑出的科技企業，否則就得承擔後果！」

數位稅爭議主要衝擊Meta、Google、亞馬遜等美國科技巨頭，這些企業恰好是全球數位服務稅主要課稅對象。川普今年6月便曾因加拿大準備開徵數位稅而威脅中斷雙邊貿易談判，最終迫使渥太華政府緊急喊卡。

但實施數位稅的各國政府認為，美國科技巨擘在當地賺取巨額利潤，卻幾乎不用繳納任何稅負，而數位稅只是要求這些企業承擔應有責任。美國參議院財政委員會則主張，這類稅制對美國創新企業構成「任意性歧視」。