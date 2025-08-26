逃離烏克蘭戰火　23歲女「在美國展開新生活」被遊民多刀刺殺





▲女子近來才剛抵達美國，卻遭遇不幸事件。（圖／翻攝自募款網站 GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭裔一名23歲女子成功逃離戰火，移民到美國北卡羅來納州生活，近來走在街上時卻突然遭到一名男子攻擊，身中多刀身亡。警方後來逮捕凶嫌，發現身為遊民的他曾是一名職業罪犯，身上背負多項前科。

事件22日晚上9時55分發生在北卡州夏洛特市南區的East/West Boulevard輕軌站，23歲女子伊琳娜(Iryna Zarutska)被人發現陳屍在輕軌站，身上多處有嚴重刀傷。

In January 2025, Decarlos Brown was arrested for misuse of a 911 system. Court records say Brown called 911 from Novant Hospital and claimed someone gave him "man made material" that was controlling when he ate, walked and talked. Not satisfied with the officer's response that… pic.twitter.com/tum3IWts7Z — Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) August 25, 2025

親友在募款網站 GoFundMe 上表示，伊琳娜來自烏克蘭，為了躲避戰爭最近才抵達美國，希望能在當地展開新生活，沒想到年輕的生命就這樣驟然結束，親友舉辦活動，希望大家能夠幫助他們度過這段艱難時光。

警方後來將34歲凶嫌布朗(Decarlos Brown Jr.)逮捕，發現他過往曾有竊盜重罪、使用危險武器搶劫等前科並且多次入獄，目前是遊民的他，事發時也受了輕傷，送醫治療後已經沒有大礙，被指控一級謀殺罪。