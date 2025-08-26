范斯曝：普丁已做出「重大讓步」！　俄烏談判關鍵內幕曝光

▲美國副總統范斯稱，俄羅斯在談判中做出「重大讓步」。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國副總統范斯（JD Vance）24日接受NBC《與媒體見面》（Meet the Press）專訪時表示，俄羅斯在結束烏俄戰爭的談判中已做出「重大讓步」，但他也強調不排除再度祭出制裁，迫使克里姆林宮推進和平進程。范斯表示，俄羅斯並沒有欺騙川普。

范斯在《與媒體見面》的採訪中指出，這是開戰3年半以來，俄方首度在核心訴求上展現彈性，對川普做出重大讓步，「他們開始談到什麼必要條件能結束戰爭」，雖然仍未達成完全共識。

外界質疑，俄羅斯拒絕川普提出的停火協議，且普丁與澤倫斯基之間也沒有計畫會晤，為何范斯仍舊認為俄羅斯希望追求和平。對此，范斯回應，「我沒有說他們在所有問題上都讓步了，但俄羅斯已經承認戰後烏克蘭的領土將完整，也不會再企圖在基輔建立傀儡政權，甚至願意接受烏克蘭領土得到一定程度的安全保障。」

范斯承認，雖然有時候似乎雙方協商進展良好，但有時也如同川普所說，讓人深感挫折。

至於是否可能追加制裁，范斯說，「制裁並未從選項中剔除」，但會視情況逐案決定，「關鍵是什麼能真正發揮作用，把俄羅斯推上談判桌」。