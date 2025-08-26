在「地球最歡樂的地方」工作竟是惡夢！　前員工曝殘酷真相

▲迪士尼樂園。（示意圖／翻攝自Pixabay）

文／CTWANT

位於美國佛羅里達州奧蘭多的迪士尼世界，素有「地球上最歡樂的地方」美譽。不過，一名前員工近日接受外媒專訪，揭露了這座夢幻樂園的真實工作面貌，包括低薪資、遊客無禮、管理冷漠、以及過度嚴格的規範等，引發外界關注。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，化名「麥可（Michael）」受訪的前員工，自2017年起在迪士尼世界工作至2024年，期間歷任多個職位，主要在遊樂設施部門，最終升任為協調員，職位僅次於管理層。麥可透露，員工必須遵守大量嚴格規定，包括禁止在後台拍照、不得佩戴智慧手錶等，否則將面臨立即解僱。

麥可指出，「任何可能分心的裝置都被禁用，像是在操作遊樂設施時戴智慧手錶就可能被開除。」儘管身兼多職，他的年薪仍不到4萬5千美元（約新台幣144萬元），然而工作時每天幾乎都必須長時間站立，勞累程度極高。麥可直言，最讓人難以忍受的，是部分管理層對基層員工的冷漠與缺乏同理心。

他舉例，一名實習生曾在遊戲區隧道中撞到頭，出現腦震盪症狀，卻遭主管責罵而非獲得醫療協助。另一起事件中，一名年長員工在工作時突發嚴重疾病，當值經理建議關閉設施處理，但部門主管仍堅持讓設施運作，嚴重打擊團隊士氣，「我們後來向管理層反映，大家覺得他們不在乎我們。他們只回說『很遺憾你有這樣的感受，但我們不同意』。」

麥可接著提到，他們每天面對數萬名遊客，其中少部分自以為是、態度惡劣，「時間久了就會習慣，但有些情況真的讓人崩潰。」儘管吐槽連連，麥可也承認在迪士尼工作確實有一些優點，例如免費入園、員工專屬活動、商品折扣、健全的健康保險，以及搶先體驗新設施的機會。

話鋒一轉，他強調，這些福利不足以抵消工作帶來的體力與情緒壓力，加上佛州生活成本攀升、薪資跟不上，讓不少員工難以為繼。最後，麥可也對遊客提出建議，「當你在園區裡遇到工作人員給指示時，請聽從他們，即便你覺得那規定很奇怪。他們不是訂規則的人，也沒拿多少錢，只是請你友善對待他們。」截至目前，迪士尼公司尚未對此作出正式回應。

