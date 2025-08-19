　
六休一忙到爆炸！他動念「轉行保全」想躺平　一票搖頭勸三思

▲▼保全,警衛,物業。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友哀嘆自己現職「六休一」，每天不是被工作綁死，就是忙到完全停不下來，根本沒有自己的時間。他便查了一下保全的工時和薪水，發現收入雖然稍微少一點，但覺得生活品質應該能大幅提升，因此動念離職轉行，「想離職躺平當保全怎麼辦？」話題引來熱烈討論。

該名網友在PTT八卦板問卦「想離職躺平當保全怎麼辦」，目前工作工時很長，一周只休一天，生活被壓得喘不過氣，「整個人都陷在工作裡面，根本沒有自己的時間。上班的時候也是忙翻天，完全沒有停下來的一刻。」

因此，原PO開始研究其他工作選項，他發現保全的工時與現職差不多，薪水雖少一點，但感覺生活品質應該可以大幅提升，因此猶豫是否該轉職。

貼文引發熱議，許多鄉民分享自身或親友經驗，「之前跟門口保全大哥聊天，他們做四休二，月薪38K起跳」、「銀行保全或公家機關保全比較涼，但有的要兼迎賓或開關門，不是都能爽爽做」、「我有同學去新的社區，還有櫃台小秘書，但生活品質沒提升，因為排班都是12小時，等於綁在那裡。」

不少人則提醒，保全也有屎缺，「社區住宅最爛缺」、「大多數是大月休7天、小月休6天，被偷假的情況很慘」、「夜班對身體很傷」。還有網友表示，「6休1薪水跟保全一樣，只能說快逃」、「保全還可以邊工作邊準備考試或看書，比被工作綁死好太多。」

08/18 全台詐欺最新數據

六休一忙到爆炸！他動念「轉行保全」想躺平　一票搖頭勸三思

轉職保全工時工作生活品質PTT

