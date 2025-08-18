主管怒新人態度差！指派支援同事都拒絕　全場卻挺新人：模範員工

▲主管怒。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友埋怨，她工作公司的部門近日來了一名叫不動的新人，每次指派對方支援活動時，對方都會找各種理由拒絕，甚至還說「請現場的人自立自強吧」等語，讓她相當傻眼。貼文一出立刻引發網友熱議，不過許多人都支持這位新人，表示「晚上22點多還回妳訊息，已經是模範員工了」。

原PO在Dcard表示，公司最近來了一名叫不動的新人，他們的部門性質雖然是坐辦公室，但偶爾要幫忙跑現場支援同事，她身為主管要負責協調人員支援，然而每次指派這位員工，對方都會找各種理由拒絕，最近一次對方甚至直接在群組留言，要負責活動的員工自立自強。

原PO貼出的對話截圖顯示，她在深夜10點傳訊息要求這位新人隔天支持活動，還強調其他同事已排休，拜託新人共體時艱，新人卻回答「她排休沒有交接給我任何事，我沒辦法代替她去現場協助，請現場的人自立自強吧」，氣得她直呼「現在的年輕人工作態度怎麼差成這樣」。

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，不過多數人都支持新人，有人說，「看到留言我就放心了，台灣的職場還有救」、「晚上22點多還回妳訊息，已經是模範員工了」、「也不能說他錯，前一天晚上10點才說，難道沒有拒絕的權利嗎」、「前天晚上十點才叫別人臨時要加班，說不定人家也有行程啊，會不會太誇張」。

也有人說，「有活動為什麼不直接在排班表的時候就排人員上去，這樣就不用等到活動前才要抓人」、「我們前幾天也有類似的事件，星期五晚上說假日急需兩名人手，但酬勞是雙倍薪，且加3000元獎金，最後10幾個人搶破頭，你要不要參考看看」。