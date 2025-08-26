川普會李在明　稱美將向南韓買船、盼今年會晤金正恩

▲美國總統川普白宮會見南韓總統李在明。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普25日在白宮接待南韓總統李在明，期間談及造船合作、北韓關係及區域安全等議題。川普表示，美國將向南韓購買船隻，並透露希望今年能再度與北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）會面。

法新社報導，川普在首任總統任內曾與金正恩會談三次。他盛讚與金正恩的關係良好，並說，「幾乎沒有人比我更了解金正恩，除了他妹妹金與正（Kim Yo-jong）。」川普進一步表示，「我期待與他會面，他對我非常好」，暗示最快今年可能舉行會談。

李在明則以輕鬆語氣回應，表示期待川金會再次舉行，甚至開玩笑建議可在北韓平壤興建川普大樓（Trump Tower），這樣就能前往北韓首都打高爾夫球。

彭博報導，雙方針對北韓局勢、集體安全與造船合作均表達樂觀態度。川普指出，美國將向南韓採購船隻，而李在明則表示理解川普對南韓造船廠進駐美國、雇用美國勞工的期待。

儘管雙方在合作上展現積極姿態，但川普對於南韓輸美商品的15％關稅問題態度保留。他說道，「我聽說他們想重新談判協議，但沒關係，我不介意。這不代表他們會因此得到什麼。」

此外，李在明表示，他於本月23日在東京與日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）會談後，兩國間諸多障礙已逐步化解。他指出，日韓關係的改善對韓美關係發展至關重要，日美韓三邊合作也具有重要戰略意義。