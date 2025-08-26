2女電車上被騷擾攻擊　男模英勇救人「帥臉被刀砍15公分」毀容





▲男子出手救2名女乘客，導致臉部受傷。（合成圖／翻攝自Instagram與GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一名男模在德國旅行時，在電車上勇敢保護2名遭到攻擊的女乘客，導致他的臉部也被刀子割傷，現場到處是血，目前正在醫院接受治療，見義勇為的行徑讓他的募款活動獲得大批民眾捐款支持。

來自紐約的21歲男子魯達特(John Rudat)，24日在德國德勒斯登市(Dresden)電車上，目睹2名女乘客被2男騷擾攻擊，熱心的他立即上前幫忙保護2名女子，結果臉部被割出一道約15公分長的傷，慘被毀容。

從網路流傳畫面中可看到，魯達特被攻擊後，電車地板上到處是血跡，還有其他乘客給他用來止血的染血紙巾，場面看起來十分恐怖。

親友在募款網站上表示，身為男模的魯達特，最近才從醫療學校畢業，也是一名醫療急救員，根據當局報告，攻擊他的2名男子來自敘利亞，其中1人雖然遭到警方逮捕，但很快就被釋放，另外1人在逃中。

消息曝光後，許多網友被魯達特的義行感動，讓募款活動才上線幾日，已成功募得40,238美元（約台幣122萬元）。重傷的魯達特後來在Instagram上表示，攻擊他的男子不但是非法移民，還是名毒販，「這種事不是第一次發生，那個男人也不是第一次打女人、揮刀攻擊別人」，批評當地移民問題。美國駐德國大使館也發表聲明，呼籲德國當局要對凶手採取法律行動。

