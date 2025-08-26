川普開除聯準會理事「創111年來首例」！　庫克本人回應了

▲聯準會理事庫克（Lisa Cook）遭川普解職。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普25日宣布開除聯準會理事庫克（Lisa Cook），並在社群平台公開致函通知，這是聯準會111年歷史上首度有理事遭總統解職。外界認為，這代表川普對聯準會施壓的行動再度升級，將打擊聯準會的獨立性。川普曾多次指責該機構「降息動作太慢」。

根據CNN報導，川普與美國政府高層近期指控庫克涉及房貸詐欺，司法部也表示將展開調查。但截至目前，庫克未被正式起訴。她發聲明強調，「總統聲稱『有理由』解雇我，但法律並未允許他這麼做。我不會辭職，我會持續履行職責，支持美國經濟。」而聯準會則未對此發表評論。

川普在真實社群（Truth Social）平台公布的信中寫道，他認定庫克在金融事務中涉及欺瞞與可能的犯罪行為，對她的誠信失去信任，還批評她的作為顯示出嚴重疏失與缺乏專業能力，因此自己「有充分理由解除庫克的職務」。

法律專家則指出，司法部尚未對此立案，也還未對庫克提出指控，而總統是否真的有權開除聯準會理事仍存疑。前聯邦檢察官吳珊（Shan Wu）直言，這勢必會引發訴訟。

庫克由前總統拜登於2022年任命，是史上首位非裔女性聯準會理事。她的律師洛威爾強調，將採取一切法律手段阻止川普的「非法行為」。外界也關注，若庫克被迫離職，川普是否能立即提名人選接任。

聯準會拒絕對此事評論，但消息一出引發金融市場震盪。專家也憂心，川普此舉恐重創聯準會獨立性。前副主席布林德直言，「聯準會存在的目的，就是避免政治干預。但川普正試圖讓它變成白宮的工具，這對貨幣政策是災難性的。」

民主黨參議員華倫更批評，川普的動作是「赤裸裸的奪權行徑，公然違反《聯準會法》，必須由法院推翻」。