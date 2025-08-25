張淑芬出任崑山科大榮譽講座教授　兼任跨國循環經濟大使

▲張淑芬受聘為崑山科大榮譽講座教授，鐘俊顏副校長頒贈聘書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台積電慈善基金會董事長張淑芬，8月應邀蒞臨崑山科技大學，正式受聘榮譽講座教授，並出任「台灣及馬來西亞新型專班產學合作循環經濟中心」大使，頒授儀式由崑山科大行政副校長兼永續長鐘俊顏主持，他代表學校頒贈聘書，期許透過跨國合作與人才培育，共同推動循環經濟與ESG永續發展，開創產學合作新局。

會中，鐘俊顏副校長也向張淑芬董事長及台積電慈善基金會執行長彭冠宇報告多年合作成果。自110年起，雙方即攜手推動教育與公益，包括「青年培力計畫」、「科學小常識實驗室Action」等計畫，由台積電員工撰寫教材、結合崑大師生的教學服務，三年來已服務逾500名偏鄉學童，並開設AI課程與科學小常識教材，拓展偏鄉教育資源。

在能源永續方面，雙方也共同推動「節能守衛隊」，改善偏鄉學校照明不足的問題，至今已節省電量達800萬度、減碳4,002噸，成為校園節能的典範。而在公益行動上，今年舉辦的「舊鞋救命台南場」活動，三日內募集逾45噸物資，包括23800雙鞋與12萬5千件衣物，並由台積電慈善基金會協助運送至非洲，展現物資循環再利用與國際關懷的雙重價值。

此外，崑山科大與亞太ESG行動聯盟、新晶投資控股、昌冠企業、欣欣客運、環境與發展基金會、國家中山科學研究院、漢翔航空等單位，順應全球迴圈經濟與ESG趨勢，推動資源循環技術創新，並透過跨國專班培育永續專業人才。該中心由前環保署署長張祖恩及前中油副總邱家守共同擔任召集人，成為台灣與東南亞合作的重要里程碑。

張淑芬表示，台積電慈善基金會與崑山科大的合作，不僅限於教育與公益，更在人才培育與國際連結上展現長遠佈局。她期許透過榮譽講座教授與大使的角色，將教育、公益與永續理念推向跨國平台，讓青年在專業養成中實踐對社會與環境的責任。

崑山科大校長李天祥則強調，未來學校將持續與基金會及產業界合作，深化教育、永續與跨國連結，讓崑山科大成為台灣在循環經濟與ESG發展的領航者。