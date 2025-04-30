崑山科大二度赴菲辦新型專班教育展　打造國際人才

▲崑山科技大學攜手國內9校及企業赴菲辦理「2025年新型專班教育展」，促進台菲人才交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／綜合報導

為深化台菲高教合作與人才鏈結，崑山科技大學於4月28日再度前進菲律賓馬尼拉，舉辦「2025年國際產業人才培育專班（新型專班）教育展」，攜手9所台灣大學與2家企業，向當地學生展示赴台升學與實習就業的嶄新模式。

現場邀集多所菲律賓大學與政府機關與會，透過實體與線上同步參與，共同開啟雙邊產學合作與國際人才培育的新願景。

活動由崑山科大總召，獲教育部「促進國際生來台暨留台實施計畫」支持，現場嘉賓雲集，包括駐菲代表周民淦大使、教育部次長葉丙成、國際產學合作教育聯盟專案辦公室計畫主持人覺文郁教授，以及菲律賓高等教育委員會（CHED）阿帕格委員等政學界重要代表，展現對此計畫的高度重視。

周民淦大使表示，新型專班為台灣高教國際化的重要里程碑，除吸引優秀外籍學生來台就學外，也加速大學與企業的產學接軌，促進雙邊人才流動與經濟合作；教育部次長葉丙成則強調，專班以「學用合一」為目標，特別適合欲進入STEM、金融與半導體產業的學生，是開啟國際職涯的理想管道。

本次教育展亦進行「國際產業人才教育專班聯盟合作備忘錄」簽署儀式，由崑山科大與正修科大攜手菲律賓理工大學等六校，強化學生赴台就讀、企業實習與華語課程合作，擴大雙邊產學連結。會中更邀請兩位新型專班首屆菲律賓學生現身分享來台經驗，讓與會學生透過第一人稱視角認識台灣教學環境與生活面貌。

崑山科大校長李天祥指出，此為第二度在菲國辦理新型專班教育展，去年首批菲國學生赴台後表現亮眼，證明該模式能有效縮短學用落差，為企業輸送具即戰力的人才。他期盼透過計畫深化與CHED及當地高校的夥伴關係，共創台菲雙贏合作藍圖。

現場活動吸引菲國多所大學應屆生熱情參與，學生積極與台灣各校攤位互動、掃描QR碼索取資訊並留下申請資料，氣氛熱絡。此教育展不僅為菲律賓青年開啟跨國升學與就業管道，也為台灣產業注入國際人才生力軍，展現教育外交與產業實力的雙重成果。