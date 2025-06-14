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崑山科大2200畢業生揚帆啟航　總統賀詞、星光獻唱見證青春謝幕

▲崑山科技大學113學年度畢業典禮14日於校內雲青館隆重舉行，逾2200位畢業生勇敢迎向未來挑戰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學113學年度畢業典禮14日於校內雲青館隆重舉行，逾2200位畢業生勇敢迎向未來挑戰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學113學年度畢業典禮14日於校內雲青館隆重舉行，逾2200位畢業生在親友與師長祝福中完成階段性學習旅程，總統賴清德特別錄製影片，勉勵青年勇敢迎向未來挑戰；人氣歌手陳華壓軸獻唱，以溫暖歌聲為青春謝幕添上深情色彩。

▲崑山科技大學113學年度畢業典禮14日於校內雲青館隆重舉行，逾2200位畢業生勇敢迎向未來挑戰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

畢業典禮現場貴賓雲集，包含帛琉駐台大使館教育文化官Janet Ebil Orrukem、聖克里斯多福及尼維斯駐台大使範東亞（Donya Lynex Francis）親臨致賀，並特別提到該國有兩名學生從崑山科大順利畢業，盛讚學校資源豐富、學以致用。市議員朱正軒、地政局局長陳淑美等地方民代與多所高中校長、各界賢達與國際嘉賓也到場見證畢業榮耀時刻。

▲崑山科技大學113學年度畢業典禮14日於校內雲青館隆重舉行，逾2200位畢業生勇敢迎向未來挑戰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

輝達（NVIDIA）技術產品專家、視傳系校友楊漢軒亦親自到場致詞，分享職涯歷程，以「跑步」作比，鼓勵學弟妹勇敢「選擇跑道」，堅定所愛並保有彈性，在人生長跑中找出屬於自己的呼吸節奏，邁步向前。

▲崑山科技大學113學年度畢業典禮14日於校內雲青館隆重舉行，逾2200位畢業生勇敢迎向未來挑戰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大董事長曾韋龍致詞時表示，崑山科大自創校以來持續培育優秀人才，提供就學、創業與升學多元支援，期盼每位畢業生都能在未來道路上走得穩、走得遠。校長李天祥也指出，學校邁入創校60週年，已累計培育超過15萬名校友，強調「沒有校友的卓越，就沒有今天的崑山」，期勉學生在AI、量子、半導體時代持續學習、勇於跨域整合，發掘自我價值。

▲崑山科技大學113學年度畢業典禮14日於校內雲青館隆重舉行，逾2200位畢業生勇敢迎向未來挑戰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年畢業典禮中也頒發多項榮譽，包括「大專校院僑生優異獎」、「市長獎」、「議長獎」、「專業榮譽獎」及「校友傑出成就獎」，表彰在學業、服務與職涯有卓越表現的畢業生。另由玩拳瑜樂創辦人孔瑋廷榮獲「優秀青年校友獎－學術成就類」。

▲崑山科技大學113學年度畢業典禮14日於校內雲青館隆重舉行，逾2200位畢業生勇敢迎向未來挑戰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為協助學生順利接軌職涯，崑山科大自103學年度設立「創（就）業助學金」，今年最高補助達16萬元，預估發放總額突破530萬元。學校近年屢獲各界肯定，連續13年獲中國工程師學會「產學合作績優單位」殊榮，亦是全國唯一連年獲獎的私立科大，根據104與1111人力銀行調查，畢業生就業率逾95%，起薪高於4萬元者超過五成，展現崑山科大辦學實力與產業接軌優勢。

▲崑山科技大學113學年度畢業典禮14日於校內雲青館隆重舉行，逾2200位畢業生勇敢迎向未來挑戰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

典禮現場還邀請眾多崑山校友與校務顧問共襄盛舉，包括創辦人閔蓉蓉、董事會李天琪、戴謙、黃陽明、許幸娟等董事，校友總會長莊旭彬、祕書長吳玉美，以及教育基金會董事長郭海濱與執行長陳建榮等人，齊聚祝福畢業生昂首邁向未來。

▲崑山科技大學113學年度畢業典禮14日於校內雲青館隆重舉行，逾2200位畢業生勇敢迎向未來挑戰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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