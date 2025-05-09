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園冶獎首設代言人！崑山科大講座教授羅耕甫獲選　用建築對話世界

▲崑山科技大學講座教授羅耕甫擔任2025園冶獎首位代言人，致力推動永續建築理念。（記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學講座教授羅耕甫擔任2025園冶獎首位代言人，致力推動永續建築理念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有「建築界奧斯卡」之稱的建築園冶獎邁入第30年，2025年首度設定代言人，由知名建築設計師、崑山科技大學創意媒體學院空間設計系講座教授羅耕甫榮任，羅耕甫長年以跨界創新與人文關懷為核心理念，作品遍及國際舞台，如今將實戰經驗帶回母校，引領學子接軌世界，再次掀起建築美學話題。

▲崑山科技大學講座教授羅耕甫擔任2025園冶獎首位代言人，致力推動永續建築理念。（記者林東良翻攝，下同）

現任橙田建築室研所主持設計的羅耕甫，自2023年起受聘崑山科大擔任講座教授，曾與札哈‧哈蒂、隈研吾等國際大師同場競技，累計拿下200多項國際設計大獎，更是台灣唯一八度榮獲WAF世界建築節大獎的設計師。

身為崑山工專第75級校友，他2022年獲頒傑出校友成就獎，作品如高雄與台南的「碳佐麻里園區」、誠品生活台南等案，屢次獲國際肯定，兼顧美學、永續與在地文化共生。

▲崑山科技大學講座教授羅耕甫擔任2025園冶獎首位代言人，致力推動永續建築理念。（記者林東良翻攝，下同）

羅耕甫表示，園冶獎不只是榮耀，更象徵建築人對土地的深層回應。他近年作品以自然回歸為主軸，創造生態綠地、保護生物多樣性，實踐永續理念。2025年園冶獎主題「穿越叄零．零碳永續」，由高雄市建築經營協會主辦，強調跨世代、跨文化、跨領域對話。而崑山科大校長李天祥也指出，校方近年積極禮聘產業菁英，包括劉鎮欽、宣明智、吳寶春、林韋君等名師進入校園，打造與世界接軌的教學環境，培育具國際競爭力的新世代設計人才。

▲崑山科技大學講座教授羅耕甫擔任2025園冶獎首位代言人，致力推動永續建築理念。（記者林東良翻攝，下同）

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