崑山科大七連霸私校發明專利冠軍　打造技轉與創新金字招牌

▲崑山科技大學屢創佳績，其中發明專利申請數更是連續7年穩坐全國私校第一寶座，自2021至2024年度亦蟬聯全國私校發明專利申請數與獲證數雙料冠軍，展現強大研發與創新能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學於2018至2024年連續7年入選經濟部智慧財產局公布的專利申請百大學校排行榜，在私立科大中脫穎而出，屢創佳績，其中發明專利申請數更是連續7年穩坐全國私校第一寶座，自2021至2024年度亦蟬聯全國私校發明專利申請數與獲證數雙料冠軍，展現強大研發與創新能量。

根據智慧局公布的最新資料，崑山科大以46件發明專利榮登全國百大榜單，總排名第56，為全國私立技職體系表現最亮眼者。學校近年積極推動技術移轉與產學合作，媒合各院系教師將研發成果授權企業，帶動技術落地與商品化，創造技術應用與實質收益雙贏局面。近三年技轉金額合計達6308萬元，年均超過2100萬元，遠超過教育部特色領域研究中心申請門檻（3年2000萬元），不僅大幅超越教育部「特色領域研究中心」三年2000萬元技轉門檻，也優於「全球鏈結特色領域研究中心」相關標準，研發價值備受肯定。

研發成果亦在各院系百花齊放，機械工程系劉鑑德教師團隊以「氣動肌腱之磨潤性質的研究」為題，突破傳統材料限制，成功運用磨潤科技與3D列印技術，提升氣腱耐用性，並獲得2項發明專利，應用於專題作品更於2024年榮獲「萬潤競賽」及「能源暨工程創意競賽」雙料最佳創意獎。

此外，公共關係暨廣告系郭靖邦老師、時尚展演事業系呂之蕙老師與資訊工程系張慶寶老師共同研發之酪梨染布「斗笠」作品，結合大內區在地酪梨資源與AI辨識技術，獲得設計專利，並於2024台灣創新技術博覽會摘下銅牌，目前已成功技轉至集青企業社並外銷美國，展現地方創生與跨域創新成果。

視覺傳達設計系鄭中義教師團隊則以年曆設計作品「台味俱全」獲得2023德國紅點傳達設計獎，並於2023年衍生「年曆組」參加臺灣創新技術博覽會勇奪金獎。該作品以台菜文化為主軸，透過插畫形式呈現12道辦桌菜故事，融合設計與文化記憶，創意與質感兼具，是學術研究與文化設計融合的成功典範。

李天祥校長表示，崑山科大以「厚植研發能量，深耕產業實務」為核心，長期致力於建構良好研發與創新生態系，不僅提供教師與學生完善的專利申請輔導及激勵措施，更透過跨領域合作與產業導向的研究策略，推動學術成果轉化為具體應用，成功打造具競爭力的創新研發平台，提升技術含金量與市場價值。未來也將持續拓展技術影響力，成為國內私立大學技術應用與產業貢獻的領航者。