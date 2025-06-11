產學創新雙引擎啟動　崑山科大13度蟬聯「績優單位」稱霸私立科大

▲崑山科大啟用「電動車晶片模組及充電樁人才培育基地」，總統賴清德與教育部政務次長張廖萬堅親臨見證產學成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學憑藉產學深耕與技術研發雙軌並進的實力，再度榮獲中國工程師學會「產學合作績優單位」肯定，締造第13度獲獎紀錄，穩居全國私立科技大學之首。今年全國僅5校脫穎而出，崑山科大不僅為南部唯一入選私科，更展現強韌的產學連結力與創新培育實力。

校方長期根植台南在地產業，建構完整的產學合作體系，包括「車用零組件自動化產線工廠」、「織物染整及印花基地」等16座模擬實務場域，配合跨院合作接單生產，深化學用接軌。日前更於校慶期間啟用全台首座「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」，投入近億元資源導入MES與數位孿生系統，展現南科大技職領航者風範，總統賴清德與教育部政務次長張廖萬堅亦親臨致賀，對辦學成果高度肯定。

崑大近年技術移轉金額達6564萬元，12位教授入列史丹佛全球前2%頂尖科學家榜單，iPAS證照成果累積逾360張，學生就業率達95%，並與3,700家企業建立合作關係。校長李天祥表示，未來將持續聚焦電動運具、智慧製造與永續能源三大領域，深化「好就業、就好業」技職教育品牌，帶動產學共育、跨域創新的南部發展動能。