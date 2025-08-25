蔡賴會面象徵意義？　綠委齊讚：展現黨內團結、提升士氣

▲總統賴清德、前總統蔡英文、副總統蕭美琴官邸會晤。（圖／總統府提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

在823罷免與核三重啟公投落幕後，總統賴清德24日邀請前總統蔡英文到官邸會晤，雙方交換意見。蔡英文表示，她特別向賴清德加油、打氣，她也強調，國家只有一個，台灣越是困難的時候，越要團結，為了國家能繼續穩健向前，她希望大家繼續支持賴總統、蕭副總統與執政團隊。多位綠委今（25日）都認為，蔡賴互動展現黨內團結與延續性，也為民進黨注入士氣，對未來施政推動會更有信心。

針對昨日的蔡賴蕭會面，綠委許智傑表示，最近民進黨內部的確比較低迷，蔡英文、賴清德碰面很好，彼此經驗分享，黨內團結很重要，黨內本來就團結不錯，蔡賴碰面更助於黨內團結氣氛延續。

綠委王定宇則認為展現溫馨的一面，蔡英文卸任後沒有對國政說半句話，這就是典範。民主社會未來會有很多前總統，不像他小時候總統只有姓蔣的，前總統不對現任政策指導是值得尊敬的，蔡賴兩人也多年共事，給予鼓勵是好事，為國政負責要承擔責任，不管好壞都要承擔，沒有誰出手、誰不出手的問題。

綠委林俊憲則說，其實賴清德、蔡英文兩位總統在過去都不定時會有溝通，溝通都非常順暢。因為蔡英文的國安團隊、府內重要幕僚，賴清德也繼續延用他們，同時賦予更重要職務，代表蔡賴之間溝通非常順暢。最近在施政上，賴總統遇到國內外情勢，比起過往有更大的挑戰，兩位總統進行不同意見分享，對於未來施政非常重要，畢竟，蔡英文在過去8年總統任內，處理許多繁雜事務，在此時此刻可以給賴總統意見。

綠委吳思瑤也說，這就是民進黨禍福與共，成功時一起開心慶祝，落敗、遇到阻礙時，不論前後任都是為所愛的台灣。昨日也難得看到賴清德臉上輕鬆愉快的笑容，非常開心也非常感謝樂樂發揮重要功能，可以跟斑斑玩，這就是民進黨可愛、可貴的地方。