綠黨團轉守為攻！重奪議題設定權　不合理議案政院仍要提對案　

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕，民進黨除了黨務、內閣展開改組，黨團也被點名路線應檢討，民進黨團幹事長吳思瑤今（25日）強調，過去一年多來顯然只是防禦，需要轉守為攻，未來即便在野黨提出不可行、不合理的議案，仍應催生對案，行政部門主動催生政策方向，讓兩案對照，社會比評檢驗，把議題設定權拿回來。

針對黨團路線會如何改變？吳思瑤指出，51戰隊大家平時都在各自選區奔波繁忙，很多工作是不分區承擔更大責任，希望黨團會議、既有政策小組能協助行政部門訂定更清楚的議案方向，希望未來行政立法調整，發揮政策話語權，執政黨端出好球，不怕跟在野黨比、被檢驗。

吳思瑤認為，過去一年多來顯然只是防禦，需要轉守為攻，未來即便在野黨提出不可行、不合理的議案，仍應催生對案，行政部門主動催生政策方向，讓兩案對照，社會比評檢驗。因為我們對自己政策產出有信心，要引領國會，把議題設定權拿回來，而這不只有行政部門的責任，行政立法一體，立委來自民間，最能反映民意，黨團應更主動反映民意，這也是黨團有的共識，希望未來黨團能更積極參與決策，擴大大家的多元討論，只有討論才會有更好的方向，為有討論才能多元包容。

此外，針對立法院長韓國瑜日前預告，最快在823後啟動修正軍公教退休法制，國民黨團及立委也已提出多項「停砍年金」修法。吳思瑤認為，這件事茲事體大，在野黨已經推動第一階段警察人員人事條例，已經讓年改走回頭路，且讓整個公教界大家議論紛紛，畢竟政府照顧公教人員應當優先照顧現職、現役服務的公教人員，而不是拿大量資源回填回補給退休公教人員，如果行有餘力當然兩方面做好。

吳思瑤說，但面對年金可能破產，要實踐世代正義不能捨本逐末，把國家有限年金資源過當貼補退休人員，犧牲現役年輕世代，未來退休金可能看得到領不到。公教界年輕世代對國民黨回頭路後續法案大家都說「不可啊」，希望在野聽到社會聲音，年改是執政黨2018、2019努力推動的，馬英九做不到，民進黨做到了，國民黨說今天不做明天後悔，希望國民黨不要打臉馬英九對年輕世代的承諾，騙票世代正義、籠絡鐵票犧牲。

吳思瑤也強調，民進黨對年改議題會慎重討論，如何發球、殺球、接球，一定彰顯比過去只是反對、反制的立場，會有更強大的作為，對未來新團隊期待，她也會參與其中協力。