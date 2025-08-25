蔡英文貼燦笑合照！陳智菡揶揄1句　網酸爆：怎麼能不好笑呢

▲陳智菡留言，「什麼這麼好笑？」（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者曾筠淇／綜合報導

在823罷免與核三重啟公投落幕後，總統賴清德24日邀請前總統蔡英文到官邸會晤。蔡英文在臉書上PO出她、賴清德、蕭美琴的合照，三人臉上都帶著笑容，結果民眾黨立院黨團主任陳智菡就留言開酸。只是，陳智菡才留言，也被網友酸爆了。

蔡英文昨（24）日透過臉書發文表示，她、賴清德和蕭美琴相約在賴總統官邸見面，台灣面臨的內外挑戰很多，她特別向賴總統打氣，「今天我們聚在一起，也就國內外的局勢與發展，討論了很多，交換了許多意見」。

蔡英文呼籲，國家只有一個，台灣在越是困難的時候，大家就越要團結，「為了國家能繼續穩健向前，我希望大家繼續支持賴總統、蕭副總統與執政團隊，一起為我們心愛的台灣努力。」她也貼出三人面帶笑容的合照。

不過陳智菡就在貼文底下開酸，「什麼這麼好笑？32:0嗎？」而該則留言一出，大票網友便反酸，「最好笑的應該是捷運紅線被認為是大塞車」、「笑你連地圖都看不懂」、「落井下石的～很可憐」、「你沒機會坐那裡，口水流不停」、「囂張啥？今天塞車嗎」、「紅線就當塞車，怎麼能不好笑呢」。

網紅四叉貓（劉宇）也在臉書粉專轉貼截圖，並寫道「素材備存」，陳智菡跑去蔡英文的粉專留言問說「什麼事那麼好笑，那個......，下週就是柯文哲羈押滿一年紀念日（8/30），我到時候要用這篇素材去嘲笑民眾黨」。