邱泰源拒下台？　綠黨團：鼓勵卓榮泰大破大立進行改組

記者詹詠淇／台北報導

大罷免失利後，原訂內閣改組於今（25日）宣布，不過傳出衛福部長邱泰源日前遭約見後，拒絕發出請辭信，導致改組的進程受阻。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，應讓政院回應，沒有相關訊息無法評論，但如同她剛剛鼓勵行政院長卓榮泰大破大立，進行內閣改組給社會新氣象。

針對傳出邱泰源拒發請辭信，導致改組進程受阻，吳思瑤今日上午受訪表示，應讓行政院回應，她不清楚，相信內閣人事改組都會盡可能周延，不清楚衛福部是否異動、波動，沒有這方面訊息，很抱歉沒辦法評論，但如同剛剛她在質詢台鼓勵卓榮泰，大破大立，內閣改組給社會新氣象。

吳思瑤在質詢時呼籲，行政部門要進行改組，且反守為攻、主導議題，同時立院黨團也在重整隊形、擴大參與，共同目標是對內強化整合，內閣、各部會整合，黨團51戰隊包容討論，對外在野黨增進溝通，中國世界變局勇敢前進。

卓榮泰上午受訪時則說，正式的內閣人事調整，都是昨（24日）才開始，之前都是預備工作，這禮拜內閣一定會完成重要人士的調整名單，這是對某些部會注入新血，目前已經知道的幾位首長確定離開之外，還有數位還在思考。

目前內閣改組人事已經確定部分，包括總統府副秘書長張惇涵接任行政院秘書長，而現任行政院秘書長龔明鑫調任經濟部長；以及9月掛牌成立的運動部，首任部長為奧運羽球雙金得主李洋。至於已經主動請辭的內閣首長，包括數發部長黃彥男、經濟部長郭智輝、教育部政次葉丙成；不過，邱泰源則在日前被約談後，拒絕發出請辭信，導致原訂的改組進程受阻。

此外，針對昨日前總統蔡英文與總統賴清德、副總統蕭美琴會面對談，吳思瑤認為，這就是民進黨禍福與共，成功時一起開心慶祝，落敗、遇到阻礙時，不論前後任都是為所愛的台灣。昨日也難得看到賴清德臉上輕鬆愉快的笑容，非常開心也非常感謝樂樂發揮重要功能，可以跟斑斑玩，這就是民進黨可愛、可貴的地方。看看她跟陳培瑜，終於可以好好吃飯、睡覺、玩狗逗貓了。