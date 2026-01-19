前方有路檢！大貨車不敢前進超可疑　駕駛竟是「12條通」

▲台中和平警分局執行路檢勤務，發現一輛大貨車停於路旁，上前關心才發現是一名遭通緝的重度詐欺犯，當場逮捕送辦。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市政府警察局和平分局14日在台8線執行擴大臨檢勤務時，展現打擊犯罪的高度敏銳度。員警於臨檢點遠處發現一輛大貨車行跡極為可疑，該車在遠處發現警方設置的臨檢告示後，隨即緩緩靠邊停車，遲遲不敢駛入檢查區。執勤員警直覺該司機企圖規避檢查，立即主動上前進行盤查。

盤查過程中，石姓駕駛神情慌張、言詞閃爍，起初更拒不配合出示證件，試圖與警方僵持。現場員警見狀立即展現強硬執法態度，依法嚴厲喝斥其下車接受檢查。經電腦系統連線比對，員警驚訝發現石男竟同時遭到全台12個地檢署及地方法院發布通緝，是不折不扣的「12條通」重度詐欺通緝犯。

石嫌自民國113年起即因詐欺案展開逃亡，隱姓埋名約2年。逃亡期間，他憑藉駕駛大貨車全台送貨為生，利用流動性高的職業特性，試圖在各城市間竄逃以躲避追緝。原以為能藉此瞞天過海，未料行經和平分局轄區時，因一時心虛露餡，終究栽在精銳警力手中。

和平分局強調，詐欺犯罪為全民深惡痛絕，本分局對此類犯嫌絕對「從嚴究辦、決不寬待」。此次成功緝捕身揹12案的通緝犯，充分展現警方強力掃蕩犯罪與守護民眾財產的決心。本分局將持續落實擴大臨檢與各項勤務，不讓任何犯罪分子有喘息空間，全力維護社會安寧。