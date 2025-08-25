　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

請辭逼宮柯建銘辭總召？　吳思瑤：既定程序不必無限上綱

▲▼立委吳思瑤受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕，民進黨除了黨務、內閣展開改組，黨團也被點名路線應檢討，而昨日民進黨團幹事長吳思瑤等5人昨日已表態要卸下黨團幹部，總召柯建銘則說，會慰留她們，而總召任期是一年的。針對外界質疑，此時請辭是逼宮柯建銘，吳思瑤今（25日）表示，幹事長、書記長等職務是每會期改選，這是黨團每會期的內部程序，不需要把這件事無限上綱到逼宮總召，「否則我跟培瑜不是罪過大？」

針對是否認為柯總召該換了？吳思瑤今日上午受訪表示，黨團內規，每個會期幹事長書記長等6長是依照會期調派，每個會期面對續任與否會重新票選，也都有幹部重組重新注入心血討論。如果每個會期理所當然的人事作業都要被說是逼宮誰，這也太沒必要，這是每個會期民進黨團的內部程序，「我沒有辦法代表柯總召發言」。

吳思瑤說，黨團幹部都是出力不討好的工作，承擔比其他黨團成員更多、更大的責任，她對每個同仁乃至於辛苦的七長，只有懷抱非常高的敬意，儘管過去一年半以來屢戰屢敗，但還屢敗屢戰。

有關逼宮一說，吳思瑤強調，她不說謊話，726後自己就在思考，幹事長職務應當卸下交棒給更強大或是更能扮演、發揮不同功能的黨團同仁，「726後我就認為黨團需要有新血」，運作需要精進，並擴大決策參與，但基於責任心，尤其還有823要陪公民走到最後一哩路，且立法院還有議事要推動，因此一直讓自己的想法持續思考反芻，也持續和辦公室助理們討論，覺得老闆要繼續當幹事長嗎？

吳思瑤指出，助理們都非常辛苦，尤其她連辦公室都很少回去，幾乎以黨團為家。選823後請辭是一個時機點，尤其看到賴清德所說的四大調整，而行政部門作出人事改組，黨務部門補強戰力，黨團不能置身事外，黨團也應當反省檢討、重整戰力重新改造，這是個很好的時機點，且史上最長會期只剩下最後一個禮拜，她會把眼前工作做到全力以赴。

談及外界點名蔡其昌接任總召，吳思瑤認為，沒有評論問題，總召不是她能評論的，只能負責自己幹事長職務。黨團內規是幹事長每會期重新調整，不要跳躍說誰要來接總召，對柯建銘、蔡其昌都不公允，這些臆測從哪裡來無從得知，但就幹事長部分，書記長跟她同進同退。

吳思瑤也說，幹事長書記長每個會期都會調整職務，不需要把這件事無限上綱到逼宮總召，「否則我跟培瑜不是罪過大？」

至於黨團會如何改變？吳思瑤指出，51戰隊大家平時都在各自選區奔波繁忙，很多工作是不分區承擔更大責任，希望黨團會議、既有政策小組能協助行政部門訂定更清楚的議案方向，希望未來行政立法調整，發揮政策話語權，執政黨端出好球，不怕跟在野黨比、被檢驗。

吳思瑤認為，過去一年多來顯然只是防禦，需要轉守為攻，未來即便在野黨提出不可行、不合理的議案，仍應催生對案，行政部門主動催生政策方向，讓兩案對照，社會比評檢驗。因為我們對自己政策產出有信心，要引領國會，把議題設定權拿回來，而這不只有行政部門的責任，行政立法一體，立委來自民間，最能反映民意，黨團應更主動反映民意，這也是黨團有的共識，希望未來黨團能更積極參與決策，擴大大家的多元討論，只有討論才會有更好的方向，為有討論才能多元包容。

 
08/24 全台詐欺最新數據

大罷免正式落幕，32件罷免案皆未成功。對此，媒體人李艷秋今(25日)指出「三個不相信」，她直言，「不相信賴總統願反省」、「不相信會換有能力內閣」、「不相信會把民生經濟放優先」，不少人以為，執政黨鬧夠了吧？但賴總統談話裡，很清楚告訴大家，不屑道歉，表示沒有反省，也不覺得有錯，賴總統是隻「鬥雞」，未來三年，大家覺得會轉性？還是更瘋狂鞏固權力？這場大罷免，其實最該打掉重練的是賴清德總統。

