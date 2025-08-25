行動電源太燙！他塞冰箱降溫險燒房間　電池過熱「1動作」保命

▲專家指出，如果遇到行動電源異常發熱，應立即放進水中，以防爆炸。（圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／編譯

日本北海道留萌市一間飯店24日上午發生驚險意外，一名房客因為行動電源異常發熱，想要降溫，竟突發奇想將它放進客房內的冰箱。沒想到短短幾分鐘後，房間瞬間煙霧瀰漫，嚇得飯店緊急通報消防。

根據《北海道NEWS》報導，警方表示，事發於早上7點左右，地點在留萌市開運町3丁目的飯店。當時一名房客因為在替自己的行動電源充電時，突然發生異狀，發現行動電源異常膨脹且高溫燙手，因此異想天開把行動電源放進客房的冰箱內。

沒想到數分鐘之後，冰箱縫隙開始冒出濃濃白煙，嚇得該名男子隨即打開冰箱門，結果整個房間瞬間被大量白煙吞噬。所幸當時屋內其他房客立刻通知飯店，而飯店員工及時通報消防，現場並無人員受傷，冰箱與房間也沒有遭到破壞，但行動電源已經燒毀。

根據日本產品技術基盤機構（NITE）資料，行動電源或隨身風扇等使用鋰離子電池的產品事故頻傳，光是近5年就發生1860件，且大多集中在夏季高溫的6到8月。

NITE人員提醒，行動電源膨脹時代表內部釋放的是「可燃性氣體」，一旦過熱恐怕引起爆炸或火災。他們呼籲，若發現電池過燙，應避免用手觸碰，最好「用大量清水冷卻或直接浸泡水中」以防危險。