北海道旭岳「地獄谷」驚見遺體！側臥斜坡　嚴重腐敗難辨識

▲旭岳「地獄谷」發現一具遺體。（圖／翻攝維基百科）



記者吳美依／綜合報導

日本北海道警方24日表示，在道內最高峰旭岳「地獄谷」火山氣體噴發區域，發現一具「不明遺體」側躺斜坡上，雖然腐壞情況嚴重，已無法判斷性別與年齡，但目前正在全力調查其身分與死因。

《北海道放送》（HBC）引述旭川東警察署說法報導，22日下午4時30分左右，登山客向警方通報「有人倒在山上」。由於天候不佳，救援行動延至隔日進行，直到23日傍晚7時過後，山岳救助隊才順利將遺體運下山。

警方指出，由於遺體長時間暴露在惡劣環境中，腐壞程度相當嚴重，已經無法判斷性別與年齡，但從體型研判應非兒童。此外，死者身穿黑色長袖上衣，腳上穿著黑色雪鞋，呈側躺姿勢倒臥斜坡上。此外，現場沒有發現任何能夠協助確認身分的物品。

值得注意的是，遺體發現地點位於海拔2291公尺，被稱為「地獄谷」的特殊地形，該區域因火山活動頻繁，經常有毒性火山氣體噴發，對人體具有相當危險性。

旭岳是北海道知名登山勝地，每年夏季都吸引大批登山客及觀光客前往，但山區環境險峻，過去也曾發生多起山難。目前警方持續在附近搜索可能的遺留物品，並透過多重管道進行身分確認作業。