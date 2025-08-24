　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北海道旭岳「地獄谷」驚見遺體！側臥斜坡　嚴重腐敗難辨識

▲▼日本北海道旭岳。（圖／翻攝維基百科）

▲旭岳「地獄谷」發現一具遺體。（圖／翻攝維基百科）

記者吳美依／綜合報導

日本北海道警方24日表示，在道內最高峰旭岳「地獄谷」火山氣體噴發區域，發現一具「不明遺體」側躺斜坡上，雖然腐壞情況嚴重，已無法判斷性別與年齡，但目前正在全力調查其身分與死因。

《北海道放送》（HBC）引述旭川東警察署說法報導，22日下午4時30分左右，登山客向警方通報「有人倒在山上」。由於天候不佳，救援行動延至隔日進行，直到23日傍晚7時過後，山岳救助隊才順利將遺體運下山。

警方指出，由於遺體長時間暴露在惡劣環境中，腐壞程度相當嚴重，已經無法判斷性別與年齡，但從體型研判應非兒童。此外，死者身穿黑色長袖上衣，腳上穿著黑色雪鞋，呈側躺姿勢倒臥斜坡上。此外，現場沒有發現任何能夠協助確認身分的物品。

值得注意的是，遺體發現地點位於海拔2291公尺，被稱為「地獄谷」的特殊地形，該區域因火山活動頻繁，經常有毒性火山氣體噴發，對人體具有相當危險性。

旭岳是北海道知名登山勝地，每年夏季都吸引大批登山客及觀光客前往，但山區環境險峻，過去也曾發生多起山難。目前警方持續在附近搜索可能的遺留物品，並透過多重管道進行身分確認作業。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾馨瑩一轉身「背殺」太驚豔！深V開到腰際「肌肉曲線超狂」
沈伯洋今樹葬母親　「媽媽一直叫我不要從政」
衛星照曝光！南沙群島填海造陸　「越南規模」將超越中國
台南降冰雹！「拇指大」狂砸畫面曝　民眾嘖嘖稱奇
柯建銘回應了！否認遭逼宮：總召任期1年　吳思瑤陳培瑜要慰留
她喊話柯建銘：該交棒了！　蔡其昌最佳人選
傳槍手逃進校園！　高雄大學學生炸鍋了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

劍魚颱風將登陸！越南計畫撤離超過50萬人　航班取消

衛星照曝光！南沙群島填海造陸　「越南規模」將超越中國

UNC：北韓30多名軍人越過分界線　南韓鳴槍示警

北海道旭岳「地獄谷」驚見遺體！側臥斜坡　嚴重腐敗難辨識

台灣恐遭川普出賣！美前官員示警賴清德「3張王牌」：免淪犧牲品

雞肉捲口感怪怪！　紐約女吐出「一截指頭」崩潰

女機場請陌生人幫看行李遭拒！影片爆紅掀安全爭論　專家解釋了

烏無人機遭擊落「撞擊俄核電廠」爆火勢　發電量能下降

川普將迎南韓大禮包！最強「經濟使節團」訪美　對美投資恐創新高

請丈夫幫晾衣服！人妻見「這慘況」超傻眼　網怒：他故意的

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

劍魚颱風將登陸！越南計畫撤離超過50萬人　航班取消

衛星照曝光！南沙群島填海造陸　「越南規模」將超越中國

UNC：北韓30多名軍人越過分界線　南韓鳴槍示警

北海道旭岳「地獄谷」驚見遺體！側臥斜坡　嚴重腐敗難辨識

台灣恐遭川普出賣！美前官員示警賴清德「3張王牌」：免淪犧牲品

雞肉捲口感怪怪！　紐約女吐出「一截指頭」崩潰

女機場請陌生人幫看行李遭拒！影片爆紅掀安全爭論　專家解釋了

烏無人機遭擊落「撞擊俄核電廠」爆火勢　發電量能下降

川普將迎南韓大禮包！最強「經濟使節團」訪美　對美投資恐創新高

請丈夫幫晾衣服！人妻見「這慘況」超傻眼　網怒：他故意的

太陽升起！林家鋐猛打3打點　台鋼逆轉兄弟終結大巨蛋4連敗

房子過戶才知鄰牆占地0.7平方公尺！　台中男怒告前屋主求償

劍魚颱風將登陸！越南計畫撤離超過50萬人　航班取消

盧秀燕稱為產業不選國民黨主席　黃國昌：著眼市政是她承擔的決心

龍魚「眼睛動手術」　2年前奪冠「能換1套房」

細節讓空間瞬間縮水？6個錯誤做法讓房間看起來更小

身邊女生都談過戀愛！她好奇「為何男生容易母單」　男網友吐心聲

林智勝新莊終戰回憶滿滿　鋒總擁抱祝福送上行動卡拉OK　

一〇八抹茶茶廊首度插旗台南　4大開幕優惠一次看

沈伯洋今樹葬母親　「媽媽一直叫我不要從政」

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

國際熱門新聞

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

韓職發「啦啦隊卡」　球迷怒：這不是台灣！

美女失蹤　竟現身英森林「當部落侍女」

9000萬年前恐龍樹重生　種子市值20萬

台灣恐遭川普出賣　他示警賴清德「3張王牌」

絕美「藍龍」又現蹤　普吉島急示警

16年沒上1天班　女請病假領走3500萬全薪

公投罷免全敗　日學者：藍綠勢力進入五五波

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

日92地擬擴大開徵住宿稅　不分國籍都要付

請丈夫幫晾衣服　人妻見「這慘況」傻眼

更多熱門

相關新聞

日韓破冰「1原因」與台灣有關

日韓破冰「1原因」與台灣有關

南韓總統李在明展開上任後首次出訪，與前任者不同的是，他破天荒地選擇東京、而非華府作為外交首站。CNN指出，日韓關係近期明顯升溫，背後原因除了經濟之外，也有安全考量，其中潛在的台海衝突更是關鍵之一。

日韓會談菜單曝！石破茂擺「家鄉菜」宴客

日韓會談菜單曝！石破茂擺「家鄉菜」宴客

日92地擬擴大開徵住宿稅　不分國籍都要付

日92地擬擴大開徵住宿稅　不分國籍都要付

李在明「打破慣例」訪日　與石破發共同聲明

李在明「打破慣例」訪日　與石破發共同聲明

U15青少棒台灣小將3:0擊退日本勇奪隊史第8冠成功二連霸

U15青少棒台灣小將3:0擊退日本勇奪隊史第8冠成功二連霸

關鍵字：

日本北海道旭岳地獄谷山難

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

鬼門開！　5生肖財運發了

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

罷免全敗！一票台人喊：能移民的快逃

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

午後變天！　「雨最大」地區曝

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面